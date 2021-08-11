煮水餃要一直加水？他臉綠「太麻煩」 內行揭驚人真相
水餃是我們日常生活中常常吃到的食物，因為便利便宜且口味眾多，只要用水煮就能食用，成為不少人在加必囤的的食品之一，而愛吃水餃的你肯定也都聽說過，水餃要冷水下鍋煮才會好吃，但你知道煮水餃時，要一直「加水」的說法嗎？近日，就有網友熱議「煮水餃幹嘛一直加水啊？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-11 11:14:24
原PO在PTT貼文指出「煮水餃不加水會怎樣嗎？很多人都說煮水餃後，滾了就要加水、滾了再加水，然後浮起來就代表好了，不過感覺很麻煩啊，不能不加水直接一直煮嗎？就跟吃火鍋一樣，反正都會熟不是嗎？如果不加水會怎樣，求解」。
貼文一出，網友紛紛回應「因為你這樣外皮熟透，裡面會沒熟」、「可以一直煮，但你內餡熟了，外面皮也爛了」、「可以不加水，但要改變煮法，不然皮會破」、「不加水皮滾到爛，裡面肉才熟」、「應該是要控制溫度，讓裡面肉餡跟外面皮一起熟，不然外面皮會爛掉」。
也有內行網友分享表示「如果水溫超過80度以上，水餃的皮就會開始過度糊化，就很像煮麵那樣，煮太爛變成一坨一樣 ，但是這時候中間的豬肉餡卻還沒熟透，會加水是為了讓溫度下降，別讓外皮過度糊化，否則等你外面的皮都煮爛了，可能內餡還是沒完全熟，建議冷凍水餃丟下鍋之後，就是小火滾煮，維持大約七十度到七十五度，盡量別超過八十，如果要超過八十了，就要加水保持溫度。（編輯：張嘉哲）