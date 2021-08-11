煮水餃要一直加水？他臉綠「太麻煩」　內行揭驚人真相　

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▲你是否知道煮水餃時應該邊煮邊加水呢？（示意圖／翻攝自Pixabay）

因為你這樣外皮熟透，裡面會沒熟

如果水溫超過80度以上，水餃的皮就會開始過度糊化

會加水是為了讓溫度下降，別讓外皮過度糊化，否則等你外面的皮都煮爛了，可能內餡還是沒完全熟