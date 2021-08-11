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胎盤是母體懷孕時提供養分給胚胎的器官，又稱作「紫河車」，因為富含養分極高的胎盤素，是中藥裡面被認為能夠有益養氣血、保養身體的名貴中藥。通常被用於作為抗老化、養顏美容等製品的原料。而胎盤素當中包含各式營養因子，包含蛋白質、脂質、維生素等維持基本生理運作的重要營養素，以及上表皮生長因子（EGF）、肝細胞生長因子（HGF）等，都是在抗老化產品中常見的基本成分。
打破坊間謠傳迷思 正確認識鹿胎盤富含4成分
在過去，紫河車主要指的是人的胎盤，現今則是以動物的胎盤取代，其中鹿的胎盤為最大宗。隨著市面越來越多關於鹿胎盤的產品，坊間更流傳著靠鹿胎盤治療癌症的不實新聞，讓鹿胎盤冠上負面形象，其實現在有許多大品牌投入研究，為食品安全把關，透過嚴格的品質管理將鹿胎盤製作成膠囊的劑型，常見的鹿胎盤膠囊成分包含：
1. 維生素：身體所需的重要營養素，對於身體健康、細胞成長十分重要，可以幫助身體維持重要身體機能、幫助新陳代謝、提高免疫機能，無法透過身體本身自行製造或是合成，需要透過飲食另外補充。而我們常聽到的維他命C，就是體內膠原蛋白合成及抗氧化非常重要的元素。
2. 胺基酸：組成蛋白質的重要單位，一旦缺乏將可能影響到身體的基本功能，容易產生疲勞、抵抗力下降、精神不濟等問題，因此像是運動族群、年紀稍長者，都可以透過補充胺基酸來補足身體所需營養、恢復體力。
3. 玻尿酸：是存在於肌膚的重要保濕成分，隨著年紀的增長會慢慢流失，除了皮膚會逐步失去Q彈，也容易造成關節失去潤滑，對日常產生影響。常見於市面的美容保養中，可搭配維他命C，保持肌膚的亮澤水潤。
4. 多醣體：如暴露在紫外線之下，或是食用大量抗生素的物質，都可能引發人體組織的老化，多醣體可以對抗環境老化因子侵襲，有助調整體質，促進身體機能與保護力。
鹿胎盤副作用會致癌是真的嗎？胎盤素禁忌解密 在網路上搜尋「鹿胎盤副作用」或「胎盤素副作用」，可以看到許多資料指出食用鹿胎盤可能會引發身體問題，認為胎盤所含有的賀爾蒙可能造成身體潛在風險，嚴重可能導致癌症。然而，實際上鹿胎盤經過研磨加工之後，理論上並不會有相關致癌風險存在，目前也有衛福部等政府機關對於食品安全嚴格把關。
那麼鹿胎盤每個人都能食用嗎？其實不然，以下將針對鹿胎盤副作用相關問題進一步說明。
鹿胎盤副作用有哪些？2大症狀統整
一般而言，食用鹿胎盤產生的副作用多與使用者當下的體質狀態有關，而常見的副作用主要是以下2種：
1. 對肝臟造成負擔：胎盤素內含有油脂，需要經過肝臟代謝，如果食用過量容易產生負擔。
2. 影響內分泌系統：若體質不合，食用後會導致身體產生反抗，造成過敏與抗體，進而影響內分泌及免疫系統。
那麼，什麼樣的族群體質可能不適合食用胎盤素呢？以下為你介紹。
杜絕胎盤素副作用，鹿胎盤食用禁忌族群介紹 每個人的體質不同，食用胎盤素的功效也因人而異，當屬於以下體質者，不建議自行食用。
● 慢性病患者
● 癌症患者
● 孕婦、哺乳婦女
● 嬰幼兒
● 身體容易燥熱、火氣大者
以上族群為不適合另外補充胎盤素營養者，若不確定自身體質狀況，食用前建議尋求專業醫師評估。
掌握正確吃法、選購有保障產品 避開鹿胎盤副作用
雖然有些族群因為體質關係不適合補充鹿胎盤，但一般人食用之前只要已經過醫師諮詢，評估過自身狀況，並遵照產品包裝上的建議用量，避開胎盤素的食用禁忌（如一次食用過量、開封完尚未放置陰涼處保存等），就能正確補充胎盤素，達到食用保健效果。
那麼，在市面上擁有眾多的胎盤素產品中，我們該如何正確挑選具有保障的產品？以鹿胎盤膠囊而言，鹿胎盤屬於一般食品，是經由衛福部認證所使用的原料，而有營養師認明的大品牌、經品質標章及國際認證，服用更安全有保障！但也提醒大家保養除了內服外用之外，更需要搭配均衡飲食、適當運動及足夠的睡眠，保持良好的生活習慣，才能相輔相成，達到日常保健的效果。
資料來源：健康醫療網 如何正確補充鹿胎盤？釐清鹿胎盤副作用與食用禁忌，保持健康活力
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