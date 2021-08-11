肉類保存狂失敗！學生妹見「結成球」臉綠　行家2招解決

儘管台灣防疫警戒已經降至二級，但疫情期間民眾謹慎防疫盡量減少外出，到餐廳還是盡量選擇外帶餐點，不少人更會在家自己下廚，而買了食材該如何儲存也成為一大考驗，日前就有名女學生在PTT上發文求助，她提到自己因為在保存食材尤其是肉類上總是特別困擾，每次退冰都容易「擠成一球」讓她相當崩潰，話題曝光後也引來許多廚房高手的回應。

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這名女學生發文表示，因為省錢和健康等因素自己最近開始下廚做便當，不過就算到傳統市場或一般連鎖超市食材回來，自己對保存食材卻不太了解，「蔬菜類的話我都直接放冷藏保存，就算有點軟掉我也覺得沒差；肉的話我一買回來就直接丟冷凍庫，要吃之前的兩三個小時再拿出來退冰，但是每次都退冰失敗！感覺有退跟沒退都一樣」。

▲火鍋肉片是不少人家中常見的食材，該如何保存也成了每一家的困擾。（圖／翻攝自網路論壇《Dcard》）

不僅如此，她還發現「不知道為什麼傳統市場買回來的肉片都沒辦法像超市買的那種肉片一樣可以很輕鬆的剝開，菜市場的通常都會變成一球」，苦惱的原PO只想到可以在從菜市場買回來的當下直接做分裝，並用保鮮膜包好固定的份量直接塞冷凍庫，「這樣就算它變成一球也沒差」，但又擔心過度使用保鮮膜不環保。

文章曝光後，許多過來人也紛紛給出自己的建議，其中就有網友認為除了肉類一開始可利用真空機進行分裝作業外，也可以挑選烘焙紙、矽膠袋等取代保鮮膜包裝「冷凍肉前一天就要放冷藏退冰，常溫退不好吃」、「夾鏈袋不能買比較脆的，這種會爆掉沒錯，要買延展性比較好的那種」、「我買回來分切，2~3天份裝矽膠袋冷凍，矽膠袋可以重複清洗使用」、「用烘焙紙取代保鮮膜也可以」、「自己買一台家用真空機，然後自己分裝」、「放盒子用烘焙紙分層冷凍」。（編輯：楊智傑）