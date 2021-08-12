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KYMCO 新推「Ionex 尊榮換電」！電池到府親送年底前 Ionex 3.0 車主免費享受

▲ KYMCO 新推「Ionex 尊榮換電」！電池到府親送年底前 Ionex 3.0 車主免費享受
▲ KYMCO 新推「Ionex 尊榮換電」！電池到府親送年底前 Ionex 3.0 車主免費享受

2GameSome - 有車賞

2021-08-12 00:25:00

台灣光陽工業 KYMCO 今日（8 月 11 日）宣布為 Ionex 3.0 電動機車騎士推出全新「Ionex 尊榮換電」服務。透過手機操作就能讓專人於指定時間攜帶滿電電池到指定地點為騎士的愛車進行電池交換。「Ionex 尊榮換電」將於今年八月底在台灣正式啟動，初期服務範圍以六都為主。「Ionex 尊榮換電」夜間訂閱服務搶先上線，2021 年底前 i-One、S6、S7、S7R 等 Ionex 3.0 車主，都能免費享受服務。

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首創「Ionex 尊榮換電」 以個人化服務新增能源補充模式

「Ionex 尊榮換電」是一個專為 Ionex 3.0 電動機車騎士所推出的個人化專屬送電服務。騎士只需以手機操作就能啟動「Ionex 尊榮換電」服務，讓專人在特定時間內攜帶滿電電池到車輛停放位置，為騎士的愛車進行換電服務。騎士本人不需在場，生活作息也不需改變，愛車就能自動滿電。

此外，車主還能訂閱「Ionex 尊榮換電」夜間服務，只要在晚上九點前透過手機 App 啟動「Ionex 尊榮換電」夜間訂閱服務，Ionex 服務團隊就會在當晚夜間車主就寢時間，到車主指定的停車地點主動尋車，為愛車換好滿電的電池。車主早晨起床後，愛車就已經自動滿電等待出門。

相較於市場上現行的能源補充方式，「Ionex 尊榮換電」擁有三大優勢:

1. 「Ionex 尊榮換電」為騎士節省寶貴時間：騎士不需要被迫改變自己原有的作息，把 時間浪費在往返充換電站的路途上。

2. 「Ionex 尊榮換電」讓騎士擁有滿電保障：充電站並非隨處都有，換電站也不保證有滿電的電池。「Ionex 尊榮換電」每一次提供的都是滿電服務。

3. 「Ionex 尊榮換電」讓騎士落實真正環保：「Ionex 尊榮換電」專屬充電設施採用來自再生能源的綠色電力，讓騎士每一分鐘的騎乘都符合電動機車追求地球永續的初衷。

滿電電池外送包換六都 Ionex 3.0 車主率先免費享受

「Ionex 尊榮換電」將於今年八月底在台灣正式啟動，初期服務範圍以六都為主。 搶先上線的是「Ionex 尊榮換電」夜間訂閱服務，Ionex 3.0 車主只要到 Ionex 專賣店，完成方案申辦程序、安裝免費的專屬座墊開關，就能開始透過 Ionex 手機 App 享受市場獨家的「Ionex 尊榮換電」服務。

「Ionex 尊榮換電」夜間訂閱服務，每次只要 50 元，每月最高上限只收 499 元。為 了讓消費者感受全新服務型態的電動機車能源補充革命，2021 年底前試營運期間，所有 i-One、S6、S7、S7R 等 Ionex 3.0 車主，都能免費享受「Ionex 尊榮換電」服務。相關費用資訊與優惠內容，請參考 Ionex 官網公告與合約。

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