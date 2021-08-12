▲ KYMCO 新推「Ionex 尊榮換電」！電池到府親送年底前 Ionex 3.0 車主免費享受

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「Ionex 尊榮換電」是一個專為 Ionex 3.0 電動機車騎士所推出的個人化專屬送電服務。騎士只需以手機操作就能啟動「Ionex 尊榮換電」服務，讓專人在特定時間內攜帶滿電電池到車輛停放位置，為騎士的愛車進行換電服務。騎士本人不需在場，生活作息也不需改變，愛車就能自動滿電。
此外，車主還能訂閱「Ionex 尊榮換電」夜間服務，只要在晚上九點前透過手機 App 啟動「Ionex 尊榮換電」夜間訂閱服務，Ionex 服務團隊就會在當晚夜間車主就寢時間，到車主指定的停車地點主動尋車，為愛車換好滿電的電池。車主早晨起床後，愛車就已經自動滿電等待出門。
相較於市場上現行的能源補充方式，「Ionex 尊榮換電」擁有三大優勢:
1. 「Ionex 尊榮換電」為騎士節省寶貴時間：騎士不需要被迫改變自己原有的作息，把 時間浪費在往返充換電站的路途上。
2. 「Ionex 尊榮換電」讓騎士擁有滿電保障：充電站並非隨處都有，換電站也不保證有滿電的電池。「Ionex 尊榮換電」每一次提供的都是滿電服務。
3. 「Ionex 尊榮換電」讓騎士落實真正環保：「Ionex 尊榮換電」專屬充電設施採用來自再生能源的綠色電力，讓騎士每一分鐘的騎乘都符合電動機車追求地球永續的初衷。
滿電電池外送包換！六都 Ionex 3.0 車主率先免費享受
「Ionex 尊榮換電」將於今年八月底在台灣正式啟動，初期服務範圍以六都為主。 搶先上線的是「Ionex 尊榮換電」夜間訂閱服務，Ionex 3.0 車主只要到 Ionex 專賣店，完成方案申辦程序、安裝免費的專屬座墊開關，就能開始透過 Ionex 手機 App 享受市場獨家的「Ionex 尊榮換電」服務。
「Ionex 尊榮換電」夜間訂閱服務，每次只要 50 元，每月最高上限只收 499 元。為 了讓消費者感受全新服務型態的電動機車能源補充革命，2021 年底前試營運期間，所有 i-One、S6、S7、S7R 等 Ionex 3.0 車主，都能免費享受「Ionex 尊榮換電」服務。相關費用資訊與優惠內容，請參考 Ionex 官網公告與合約。