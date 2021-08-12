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新冠肺炎死亡案例中多數具有慢性病史，對於高血壓患者來說，如果沒有妥善照護與控制血壓會產生很多併發症，李應湘醫師指出，高血壓患者急性期可能會有出血性腦中風、急性心腦衰竭、主動脈剝離、急性腎衰竭較常見重大的併發症，輕微可能會有頭痛症狀，慢性則有血管阻塞、中風、心肌梗塞、其他的小血管阻塞等。
高血壓導管治療 長期降壓效果
針對高血壓的治療，目前有改變生活型態、服用藥物、高血壓導管治療三大方法，一般民眾熟知以調整生活形態、搭配藥物為主。然而，李應湘醫師提到，腎臟在血壓的調控中扮演相當重要的角色，大腦會透過交感神經下指令，若腎臟交感神經過度活化，會導致腎臟賀爾蒙分泌增加，提升鈉和水份的再吸收、導致血壓升高。而高血壓導管治療便是透過調控交感神經活性，達到控制血壓目的。
大部分高血壓患者 適用高血壓導管治療
除了少數高血壓患者，因為腎上腺的腫瘤必須使用開刀切除，或是遺傳性的主動脈狹窄，大部份的高血壓患者都可以考慮導管治療。李應湘醫師說，「我們需要思考的是，這是一次性的、微創侵入性、可是效果是終生的，可以把它想像藥效超長的藥物。」至於何時運用，牽涉到每個人不同的選擇、不同的用藥習慣和生活環境等，如果在舊有控制方式無法完美控制血壓時，此時是可考慮的使用時機。
屬於微侵入性導管治療 恢復快且併發症少
依據全球追蹤2700多名患者，高血壓導管治療後，平均24小時血壓下降至7左右毫米汞柱，門診血壓下降12 至15毫米汞柱，即可降低10%的中風機會。李應湘醫師提到，高血壓導管治療從2000年發展至今，雖為侵入性治療，經十多年研究觀察發現，意外地非常安全，做了治療幾乎不會帶來額外或長期副作用，從全球性研究觀察五年以上沒有任何危險訊號。
至於治療後可不用吃藥嗎？李應湘醫師點出幾項關鍵面向，第一，本身血壓有多高，因為每一種治療的降壓都有極限，每個人都不相同，如果本身的血壓已超過該治療所能得到效果的極限，很可能需要其它的方式來幫忙；第二，體質不同效果不同；第三，生活作息是否良好；第四，血壓會隨年齡增加，並非保證一輩子不用吃藥為目標，更重要是能夠長期保護器官不受損。
提早治療高血壓 避免永久性併發症
許多人高血壓難以控制，也因為以前的治療充滿挫折感，降低服藥意願。李應湘醫師分享，常見長期下來血壓過高導致主動脈剝離。此類主動脈剝離患者經常因為體內交感神經較常人更活潑，腎臟對於血壓的調控較常人來得更高，若能提早用導管治療效果好，血壓有機會下降12 至15毫米汞柱。因為一旦剝離不可恢復，若能有機會提早治療，就能避免永久性的併發症。
李應湘醫師提醒患者，每日早晚量測血壓兩次，連續量測七天，把握七二二原則，如果收縮壓超過平均130或舒張壓平均超過80汞柱毫米即是高血壓。飲食上少鹽、養成多運動的習慣。至於接種新冠疫苗後可否進行高血壓導管治療手術，李醫師補充，除非接種疫苗當天有感冒，原則上高血壓導管治療與新冠疫苗是沒有衝突的。
資料來源：健康醫療網 疫情焦慮血壓飆高 高血壓導管治療助降壓
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