他曬台北便當「4菜90還送湯」！暗黑真相曝光 網臉全綠
對於許多上班族而言，平常中午短暫的午休時間用餐，「便當」是方便又經濟實惠的選擇之一，而便當常見的搭配方法，多為1主食和3樣配菜。對此，近日一名網友在《Dcard》提到，他在台北東區買了一個便當90元，不僅餐盒塞得滿滿的，還送了一碗湯，好奇詢問大家這樣的CP值可以嗎？畫面卻讓網友看完狂搖頭。
編輯中心/綜合報導
2021-08-12 10:23:00
原PO表示，他在台北東區花90元買了一個便當，一掀開餐盒後發現，不僅裡頭飯菜被塞得滿滿的，還送了一碗湯品。畫面中可見，原PO的便當內裝了半盒的白米飯，配菜則有豆乾、紅蘿蔔絲炒蛋、芹菜炒干絲，以及大量的炒高麗菜。
貼文一出，隨即引發熱烈討論，網友們卻搖頭直言「偏貴，因為沒有肉」、「$90主菜是在湯裡嗎？」「貴爆，中南部這樣90元已經可以一個便當（有主菜）加一杯手搖了」、「沒有肉啊」、「這樣底線60」、「貴慘了啊」、「這價錢不如加50去吃小火鍋或是水煮便當」、「我們學校前面的便當55塊，3格菜夾滿，又有一大塊肉主菜，然後冬瓜茶還喝到飽，超讚」。
不過，也有網友緩頰「高麗菜現在超貴」、「東區90算便宜了」、「貴喔，不過是東區沒辦法」、「可能有店家成本吧，畢竟現在生意也不好做」。（編輯：賴詠璿）