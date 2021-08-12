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情人節悲劇！一對戀人參加0.2%機率旅遊抽獎　分手後中獎

▲權華夽（左圖右）跟珉雅劇中飾演一對情侶。（圖／friDay影音）
▲權華夽（左圖右）跟珉雅劇中飾演一對情侶。（圖／friDay影音）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-08-12 21:00:00

韓劇《請確認活動》找來Girl’s Day成員珉雅、權華夽擔任男女主角，劇情描述一對戀人參加中獎率僅有0.2%的情侶旅行抽獎活動，卻在分手後幸運中獎，女生想要藉此旅行挽回前男友，男生則想以這趟旅程做為告別，各自帶著不同心思前往濟州島，進而展開一連串的故事。 

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▲權華夽（左起）、珉雅、安友淵出席記者會。（圖／friDay影音）
▲權華夽（左起）、珉雅、安友淵出席記者會。（圖／friDay影音）
珉雅今（12日）在《請確認活動》記者會上，看到預告中自己與權華夽騎著協力車的浪漫橋段後，回憶這場戲是從早上一路拍到中午，儘管有穿長袖仍然曬黑，手臂與手掌出現明顯色差，珉雅因此被取了「巧克力手套」綽號。 

珉雅透露權華夽私下相當貼心，是個非常照顧人的暖男，權華夽對此表示，在拍戲期間送過很多軟糖、泡麵給女生，沒想到一旁的安友淵不知情的模樣，讓眾人笑稱權華夽太偏心。權華夽還害羞自爆，在每一集都和珉雅有卿卿我我的戲，請觀眾期待。 

安友淵此次飾演單戀的角色，劇中總是在珉雅身後看著她，但女生眼裡卻只有權華夽，再加上現在才得知權華夽私下會送食物給珉雅，自嘲不僅在劇裡很孤單，就連在記者會上也同樣孤單。《請確認活動》共四集，8月15日起每週日於friDay影音獨家更新播出。

▲安友淵劇中暗戀珉雅。（圖／friDay影音）
▲安友淵劇中暗戀珉雅。（圖／friDay影音）
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