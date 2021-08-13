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心房顫動惡化，小心引爆三大危機！
盧彥佑主任指出，病患若是罹患心房顫動又沒有及早接受診斷、治療，並規律用藥控制，很容易造成三大危機：
第一，心房顫動發生時，心房中血流常會停滯、不順，此時就可能產生血栓，增加中風風險。
第二，當心房顫動沒有及早獲得控制，便可能造成「心臟重塑」，這代表心臟的結構產生變化，且有很高的機率引起心肌纖維化，心臟功能自然就會受影響，嚴重則可能惡化為心臟衰竭，病患重症住院、死亡的機率也會直線上升。
第三，一旦心臟功能逐漸衰退，病患的活動力就會變差，有些人稍微活動就會喘，這不僅會讓生活品質下降，因為運動量大減，病患心肺功能就更差，形成惡性循環。
用藥要趁早，才能避免情況越來越糟
盧彥佑主任進一步分析，在心房顫動發生初期，心律不整往往為陣發性，這時的治療重點在於盡早使用抗心律不整藥物，讓心跳規律且正常（即是竇性心律），同時運用抗凝血藥物預防中風，隨著病程進展，可能演變為慢性心房顫動，此時，中風防治更為重要。趁早使用抗心律不整藥物、抗凝血藥物，就能避免心臟功能、生活品質惡化，並讓中風風險降至最低。
治療心律不整用藥須格外謹慎。盧彥佑主任解釋，年長病患常有其他慢性疾病，且需服用多種慢性病藥物，所以選擇抗心律不整的藥物時，藥物安全性的門檻更高，若能選擇相對較安全的抗心律不整藥物，兼顧安全性、有效性，病患的住院、疾病惡化風險也會減少。
醫師叮嚀，千萬不可自行停藥！
盧彥佑主任也提醒，部分病患在使用抗心律不整、抗凝血藥物一段時間後，可能自覺沒症狀，就會自行停藥，而這種行為不但危及心臟健康，也容易引發中風，透過規律用藥，才能維護心臟健康，並遠離中風威脅。
MAT-TW-2100842-1.0-08/2021
資料來源：健康醫療網 心亂跳又不好好用藥，易引發三大嚴重後果…
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