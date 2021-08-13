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心亂跳又不好好用藥，易引發三大嚴重後果…

心亂跳又不好好用藥，易引發三大嚴重後果…
心亂跳又不好好用藥，易引發三大嚴重後果…

健康醫療網

2021-08-13 10:01:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】「醫師…我…好喘…怎會…這樣…？」一名年約七十歲的阿伯因為呼吸困難就醫，醫療團隊看到他痛苦的模樣馬上進行檢查、救治。醫師發現，這位阿伯有心律不整的問題，心跳很快，但過去並沒有積極接受治療。不只如此，他的心臟因長時間心律不整導致結構異常，合併纖維化，且已有心臟衰竭的跡象，呼吸困難就是心臟衰竭造成，而引爆這些連鎖反應的罪魁禍首就是心房顫動（Atrial fibrillation-簡稱AF）。

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汐止國泰綜合醫院教學研究室主任，同時有豐富心臟內科診療經驗的盧彥佑醫師，每個月都會遇到兩、三位像上述阿伯這樣的病患，感到十分惋惜，他常想著：「如果病患可以早點接受治療，結果會不會有所不同？」因此，他很希望民眾對於心律不整、特別是其中最常見的「心房顫動」的危險性可以有更多的認識。

心房顫動惡化，小心引爆三大危機！

盧彥佑主任指出，病患若是罹患心房顫動又沒有及早接受診斷、治療，並規律用藥控制，很容易造成三大危機：

第一，心房顫動發生時，心房中血流常會停滯、不順，此時就可能產生血栓，增加中風風險。

第二，當心房顫動沒有及早獲得控制，便可能造成「心臟重塑」，這代表心臟的結構產生變化，且有很高的機率引起心肌纖維化，心臟功能自然就會受影響，嚴重則可能惡化為心臟衰竭，病患重症住院、死亡的機率也會直線上升。

第三，一旦心臟功能逐漸衰退，病患的活動力就會變差，有些人稍微活動就會喘，這不僅會讓生活品質下降，因為運動量大減，病患心肺功能就更差，形成惡性循環。

用藥要趁早，才能避免情況越來越糟

盧彥佑主任進一步分析，在心房顫動發生初期，心律不整往往為陣發性，這時的治療重點在於盡早使用抗心律不整藥物，讓心跳規律且正常（即是竇性心律），同時運用抗凝血藥物預防中風，隨著病程進展，可能演變為慢性心房顫動，此時，中風防治更為重要。趁早使用抗心律不整藥物、抗凝血藥物，就能避免心臟功能、生活品質惡化，並讓中風風險降至最低。

治療心律不整用藥須格外謹慎。盧彥佑主任解釋，年長病患常有其他慢性疾病，且需服用多種慢性病藥物，所以選擇抗心律不整的藥物時，藥物安全性的門檻更高，若能選擇相對較安全的抗心律不整藥物，兼顧安全性、有效性，病患的住院、疾病惡化風險也會減少。

醫師叮嚀，千萬不可自行停藥！

盧彥佑主任也提醒，部分病患在使用抗心律不整、抗凝血藥物一段時間後，可能自覺沒症狀，就會自行停藥，而這種行為不但危及心臟健康，也容易引發中風，透過規律用藥，才能維護心臟健康，並遠離中風威脅。

MAT-TW-2100842-1.0-08/2021



資料來源：健康醫療網 心亂跳又不好好用藥，易引發三大嚴重後果…

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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