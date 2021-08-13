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台北愛群兒童成長診所楊晨醫師也提出，初診檢測的重要性，除了生理上的檢測，醫師問診會從家族史、懷孕情況、生產方式、哺乳方式等方面通盤了解，盡快找出病因，及早治療預後更好。
別等青春期才驚覺 一年小於4公分盡早求診
蘇本華醫師說明，所謂的黃金成長期，也就是青春期，女生落在10歲-12歲半，男生則是11歲半-14歲，是除了嬰兒期之外，成長最快的時期，女生平均一年可以長8-10公分；男生平均一年可以長10-12公分。家長應該提早留意孩子的身高發展，比較簡易的觀察點是青春期前「一年身高成長不能少於4公分」，並注意性早熟的特徵，楊晨醫師說明「第二性徵不是用看的，需要小兒內分泌專科醫師專業觸診」，當能夠看到月經來到、喉結出現等等，都已是青春期末期，在醫療上難以給予幫助。一般來說，醫師會去看小女生的乳腺硬塊以及小男生的睪丸大小。總結，若身高明顯長得太快或太慢都需盡早就醫，尋求專業評估，找出身高矮小的緣由。
身高矮小的原因很多元，8歲的小奇身高不到100公分，他就是生長激素缺乏症，幸好父母及早發現且治療。不過近期進入青春期的他卻開始厭惡「打針」，此時醫師的介入十分重要。楊晨醫師表示，目前數位醫療興起，生長激素也可透過數位裝置進行，從裝置上可一覽無遺患者打針的頻率，但她強調，不是為了監督使用，而是當患者在治療過程的瓶頸期時，可以更迅速有效地一起解決患者面臨的難題，無論是生理或心理方面。
多與專科醫師討論 選擇合適治療方案
王仲興醫師表示，生長激素是一種常見且全性高的治療方法，給藥方式都是以皮下注射進行，通常會跟患者討論，提供比較合適的注射器選擇，比如有些人考量攜帶方便性會選擇注射筆；有些人認為自己容易漏藥，需要積極提醒，則建議可搭配數位裝置，以增加醫囑性及治療效果。
營養、運動、睡眠 為治療路途不可或缺要素
王仲興醫師提醒，因為被治療者是孩子，對於針頭多會有所恐懼，所以醫療人員、家長、孩子一起設立明確的目標是非常重要的，不過也不能過於依賴藥物，好的營養（少油、少糖）、優質的蛋白質（如加強魚類及不同豆類的攝取）、增加纖維素的攝取、定期運動（一天至少30分鐘）、早睡早起(9點入睡)皆是幫助生長不可或缺的要素。特別在疫情期間，孩子在家中待的時間比較長，在門診中可以看到回診的孩子的BMI數值也與日俱進，並非良好現象，家長需多花時間與孩子溝通，一起培養良好習慣。
資料來源：健康醫療網 防疫很重要！但別忘了孩子的身高生長也只有一次
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