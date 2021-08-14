「The New Volvo S90 極致感官之旅」期間限定活動開跑，239萬起，尺碼升級首公開亮相！

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The New Volvo S90 以源自斯堪地那維亞的典雅設計與獨到美學席捲台北信義區，國際富豪汽車特別斥資重金於品味人士薈萃聚集的微風信義，以極致感官之旅為題，運用The New Volvo S90頂尖奢華的內裝配備，打造沉浸式感官體驗空間與活動內容規劃，將匠人皮件工藝、發燒友等級Bowers & Wilkins鸚鵡螺音響及Orrefors水晶藝術，以創新而優雅的方式解構呈現在活動現場。
來到北歐俐落黑白色調設計風格的「The New Volvo S90 極致感官之旅」體驗空間，率先映入眼簾的是以黃金比例雕塑旗艦地位的S90典雅修長身型。全新改款的 S90 以超越同級的軸距與優雅大器外型，寬闊與立體層次設計的前視造型，車側高聳腰線與寬厚肩線、張力十足的輪拱及長軸距，完美呈現S90王者氣勢與優雅科技兼具的質感。實際試乘入座全新 S90寬敞大器的後座，除了提供最舒適的腿部空間，更導入頭等艙級「後座尊榮智控系統」，能一指定江山操作副駕座椅位置、後座雙車窗及遮陽簾、全景天窗、獨立車門鎖，同時配有冷熱通風座椅、四區恆溫空調等多項舒適科技配備，提供品味買家專屬的優雅奢華享受。
模擬匠人技藝工坊打造的「觸覺之感」皮革體驗區，呼應全新 S90 細膩獨到的質感工藝，選配 Nappa 透氣真皮頂級舒適皮椅，嚴選天然鞣製皮革，現場消費者假日限定限額完整體驗感官之旅後，可親手製作原皮手工吊牌，體驗匠人專注的工序，理解無可取代的完美工藝與匠人成就。緊接著抵達「聽覺之極」音韻空間，展示市售最頂階價值逾 60 萬發燒友級的 Bowers & Wilkins 702 S2 Black、Cambridge AudioEdge NQ 與 Edge W，帶領進入如臨劇院般的音韻饗宴，輝映全新 S90 聯手頂級音響專家 Bowers & Wilkins 打造天籟音響系統 (T8 Inscription 車型限定)，承襲傳奇鸚鵡螺揚聲器高音單體，配置 19 具分離式頂級揚聲器，讓最佳音質效果將整個車艙包圍環伺，帶來猶如真實碰觸音符般的震撼感動。旅程尾聲，以 Orrefors 水晶排檔桿 (Inscription 車型) 為靈感打造的沈浸式藝術裝置「視覺之華」，隨著水晶排檔桿緩慢旋轉，光線穿透折射，閃爍光源漫溢於整個場域，宛若北歐冬夜中雋永的星空，令人目不轉睛，沈醉其中，彷彿整個星系繞著全新 S90 而轉，坐擁駕馭便是宇宙的領導者。
即日起至 8 月 22 日止，敬邀所有感官敏銳熱愛擁抱不同視野、對生活品味講究而近乎偏執、喜愛 Volvo汽車的車迷蒞臨體驗，一同親身感受全新 S90 優雅自信的不凡姿態。
除了一系列品牌活動之外，Volvo汽車首次跨界，聯名頂級精品百貨龍頭微風集團，強強聯手共創年度時尚盛事「微風信義之夜」為頂級生活圈再掀話題。今年特別以「超未來幻想之夜」為主題，打造一場跳脫現實束縛、天馬行空自由想像的封館派對，而 Volvo汽車身為本次活動最大贊助商，以超高規格禮遇星光紅毯，派出全新 S90 擔綱重責組織專屬禮賓車隊，以尊榮大器的舒適座駕款待名人嘉賓蒞臨時尚盛會。此外，象徵未來移動科技最具體實現的全新 S90 也將於「微風信義之夜」會場展示亮相，並於十米大道設置專屬試駕體驗服務，在飽覽秋冬流行之餘，亦能同時目睹源自斯堪地那維亞的旗艦風采，引領時尚品味人士進入浩瀚無邊的幻想世界。
【The New Volvo S90 極致感官之旅】活動資訊
期間限定：2021年 8 月13日（五）至8 月22日（日）
活動地點：台北市信義區忠孝東路五段68號（微風信義 1 樓，國泰置地前廣場）
開放時間：12：00 －20：00