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許一個兒時牆上的美夢，Lamborghini Countach LPI 800-4

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-08-14 13:25:20

約莫30、40年前，每個愛車小男孩的房間，牆上掛著Lamborghini Countach海報的機率肯定超過一半，那超越當代的低扁線條，搭配尖銳到難以一次消化的剛性設計，包括筆者本人在內，經常看著看著就滿足地睡著，彷彿睡醒長大便能一圓美夢。

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如今人是長大了，但夢早該醒來，原來無論什麼年代，如同Countach這種元祖級Hypercar都不是凡夫俗子得以一親芳澤，不過如果你家財億萬，卻仍跟我一樣始終抱著Countach夢，才剛發表的Lamborghini Countach LPI 800-4，或許正是千年一遇的絕佳圓夢機會。

還記得小時候你的牆上是否也掛著這張海報嗎？
還記得小時候你的牆上是否也掛著這張海報嗎？
Lamborghini Countach LPI 800-4顯然為了復刻經典Countach而來。
Lamborghini Countach LPI 800-4顯然為了復刻經典Countach而來。
如其名，Lamborghini Countach LPI 800-4致敬的絕無分號正是70年代車壇逸品Countach，揉合當代旗艦Aventador的輪廓以及油電超跑Sian的動力，其不僅具備中置6.5升V12引擎，更搭配48V輕油電架構以達成綜效814hp四輪驅動的卓越動能，連同1,595公斤的車重，0-100km/h加速僅消2.8秒便可完成，0-200km/h更只要你8.6秒時間，繼續衝刺，355km/h極速輕而易舉便能實現。

每個角度，都像與夢中情人相見。
每個角度，都像與夢中情人相見。
更重要的是，Lamborghini Countach LPI 800-4擺明復刻經典Countach的設計符號而來，諸如前視角方正的大燈、深邃筆直而縱貫全車的中央氣流通道、車側偌大的三角形進氣開口、鍘刀式車門以及五圓撥盤式輪圈，在在喚醒專屬70年代的美好記憶。

至於隸屬最新科技的碳纖維空力套件、大型分流器、3D列印進氣口、LED光源技術與8.4吋HDMI中央觸控式螢幕等規劃，則隱隱強調Lamborghini Countach LPI 800-4依舊維持超越當代格局的強悍性格與前衛視野，確保路上沒有任何對手得以並駕齊驅。

經典元素衝撞前衛設計，向來構築最美好的結果。
經典元素衝撞前衛設計，向來構築最美好的結果。
唯一可惜之處僅在兩個數字，112是它的限制生產數量，300萬則是其美元報價，無論何者勢必成為有心人極其嚴峻的實質門檻，但如果這些對你來說根本不成問題，好消息是自2022年第一季就將開始交車，而我，一如兒時還是繼續看著Lamborghini Countach LPI 800-4美照流口水就好...

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