杏鮑菇頭該怎料理？老饕曝「銷魂神吃法」：開胃又下飯！

杏鮑菇是一種常見的菌類美食，不僅味道鮮美有嚼勁，營養也相當豐富，是不可多得的家常菜食材。不過，除了常見的杏鮑菇炒肉、素炒杏鮑菇等料理方式外，杏鮑菇到底還能怎麼煮？一名網友就在PTT提問「杏鮑菇頭怎麼煮？」釣出老饕傳授「銷魂神吃法」，大讚開胃又下飯！

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原PO在

PTT cookclub板

中表示，自己在超市常常看到杏鮑菇頭，很喜歡他脆脆、清甜的口感，但是不知道怎麼料理比較恰當，他並發文請益大家「一般好像會拿來煮湯？ 請問杏鮑菇頭什麼料理會比較合適？有清炒過，但不知道是不是切法不對，就是覺得煮不出好吃的感覺。」

▲杏鮑菇還能怎麼煮？老饕傳授「下飯吃法」。（圖／取自pixabay）

問題一出，立刻掀起討論，網友紛紛回應「是杏鮑菇的根部那邊嗎？可以加點麻油去炒，或是加點酒提味，切法的話我覺得稍微處理一下切片就可以了」、「用手撕，和煙燻雞肉、培根這類的肉炒，還蠻配的」、「最簡單就燙過冰鎮切片，沾蒜蓉醬油，也可以拿來滷，或沏碎混其他饀料包水餃」、「用氣炸鍋，然後加胡椒鹽」。

另也引來專業吃貨分享既開胃又下飯的吃法，那就是「

三杯杏鮑菇

」，方法很簡單，「爆香蒜頭，菇頭切小塊下去炒，加一點點水煮，加雞粉跟一點點米酒煮到收汁，最後用蔥花跟黑胡椒粉拌炒即可，好吃開胃又下飯。」（編輯：許苡晴）