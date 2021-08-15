台東旅遊｜第2波熱氣球鹿野高台8/14起飛　周邊全新住宿體驗再送你去主會場賞球

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與鹿野高台熱氣球同步起飛 鹿野溫泉休閒農園 8／14正式營運
園區分為6大區 提供多元休閒選擇，「超氧活水溫泉區」設有冷水泉、溫泉大眾池及湯屋24間（疫情期間只開放個人湯屋），全池臭氧消毒，水質潔淨，讓遊客身心放鬆。「溫泉煮食區」可供煮蛋、玉米、花生、白蝦及生雞湯，均為隔水加熱，兼具衛生與DIY樂趣。（因應疫情，煮食區8／30才開放）
「烤肉區」佔地1公頃，可容納300人，提供代辦炊具與食材，水、桌子由園區準備。「露營區」佔地約6千坪，場地寬敞可搭百帳，附沐浴設備，也可享受泡湯，歡迎熱愛露營的遊客與團體事先預約。
還有小朋友最愛的「可愛動物區」可靠近餵食和觸摸，另特別設立「伴手禮及花東農特產區」，販售鳳梨、鳳梨酥、釋迦與時令蔬果，讓遊客採購在地優良農特產。
在園區任何時間都可品嚐世界冠軍蜜香紅茶或是舞鶴咖啡，業者也推出現做防疫雞湯、排骨湯、鮮魚湯與養生餐盒，遊客可在園區自在用餐，無需擔心疫情。現場同時展示萬盆千種多肉花卉、盆栽，供遊客觀賞，夜間還能遙望浩瀚星空明月，度過美好一天。
園區提供停車接駁及餐飲 服務熱氣球活動遊客
由台東縣政府舉辦的「鹿野高台熱氣球」活動，8／14正式起飛。「鹿野溫泉休閒農園」位於鹿野鄉中華路一段200號之1（台九線339.5公里處），僅臨會場約5公里距離，入口處設有大型停車場，接駁車往返活動場地，免去民眾找車位之苦。
配合熱氣球清晨5：00起飛，園區從4：00開始提供餐飲服務，讓客人享用池上關山米製作的美味便當套餐。為加強防疫，用餐區均設在室外帳篷，遊客也可在園區裡隨意尋找優美環境用餐，安全又享受。
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鹿野溫泉休閒農園
地址：台東縣鹿野鄉中華路一段200號之1（鹿鳴酒店旁）
電話：08-9550728/0930-859069
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