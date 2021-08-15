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台東旅遊｜第2波熱氣球鹿野高台8/14起飛　周邊全新住宿體驗再送你去主會場賞球

台東旅遊｜第2波熱氣球鹿野高台8/14起飛　周邊全新住宿體驗再送你去主會場賞球
台東旅遊｜第2波熱氣球鹿野高台8/14起飛　周邊全新住宿體驗再送你去主會場賞球

行遍天下旅遊網

2021-08-15 10:00:41

臺灣國際熱氣球嘉年華在池上啟動，第一波的繫留體驗持續在池上牧野渡假村進行到8/13，第二波的體驗將在8/14移師至主場地鹿野高台舉辦，這回將進行到9/12連續30天。雖然會場內的管制區是台東人限定，不過想要賞球的人， 仍可前進至主會場周邊大草坪上好好欣賞。周邊也趁勢同步於8/14盛大開幕了一間「鹿野溫泉休閒農園」，佔地13公頃，風景秀麗、設施完善，停車場寬敞可容納千餘輛大小車輛，適合學校、機關、團體及親子旅遊，將成為花東旅遊的全新景點。

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▲圖片提供：鹿野溫泉休閒農園
▲圖片提供：鹿野溫泉休閒農園
與鹿野高台熱氣球同步起飛　鹿野溫泉休閒農園 8／14正式營運

園區分為6大區 提供多元休閒選擇，「超氧活水溫泉區」設有冷水泉、溫泉大眾池及湯屋24間（疫情期間只開放個人湯屋），全池臭氧消毒，水質潔淨，讓遊客身心放鬆。「溫泉煮食區」可供煮蛋、玉米、花生、白蝦及生雞湯，均為隔水加熱，兼具衛生與DIY樂趣。（因應疫情，煮食區8／30才開放）

▲圖片提供：鹿野溫泉休閒農園
▲圖片提供：鹿野溫泉休閒農園
「烤肉區」佔地1公頃，可容納300人，提供代辦炊具與食材，水、桌子由園區準備。「露營區」佔地約6千坪，場地寬敞可搭百帳，附沐浴設備，也可享受泡湯，歡迎熱愛露營的遊客與團體事先預約。

▲圖片提供：鹿野溫泉休閒農園
▲圖片提供：鹿野溫泉休閒農園
還有小朋友最愛的「可愛動物區」可靠近餵食和觸摸，另特別設立「伴手禮及花東農特產區」，販售鳳梨、鳳梨酥、釋迦與時令蔬果，讓遊客採購在地優良農特產。

▲圖片提供：鹿野溫泉休閒農園
▲圖片提供：鹿野溫泉休閒農園
在園區任何時間都可品嚐世界冠軍蜜香紅茶或是舞鶴咖啡，業者也推出現做防疫雞湯、排骨湯、鮮魚湯與養生餐盒，遊客可在園區自在用餐，無需擔心疫情。現場同時展示萬盆千種多肉花卉、盆栽，供遊客觀賞，夜間還能遙望浩瀚星空明月，度過美好一天。

▲圖片提供：鹿野溫泉休閒農園
▲圖片提供：鹿野溫泉休閒農園
園區提供停車接駁及餐飲　服務熱氣球活動遊客

由台東縣政府舉辦的「鹿野高台熱氣球」活動，8／14正式起飛。「鹿野溫泉休閒農園」位於鹿野鄉中華路一段200號之1（台九線339.5公里處），僅臨會場約5公里距離，入口處設有大型停車場，接駁車往返活動場地，免去民眾找車位之苦。

配合熱氣球清晨5：00起飛，園區從4：00開始提供餐飲服務，讓客人享用池上關山米製作的美味便當套餐。為加強防疫，用餐區均設在室外帳篷，遊客也可在園區裡隨意尋找優美環境用餐，安全又享受。

▲雖然比往年時間縮短，且取消邀請外國飛行員，但熱氣球的升空仍為大家帶來希望感。（圖片來源：台東縣長饒慶鈴臉書）
▲雖然比往年時間縮短，且取消邀請外國飛行員，但熱氣球的升空仍為大家帶來希望感。（圖片來源：台東縣長饒慶鈴臉書）
住宿休閒推薦

鹿野溫泉休閒農園

地址：台東縣鹿野鄉中華路一段200號之1（鹿鳴酒店旁）

電話：08-9550728/0930-859069



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