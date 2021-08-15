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大啖自種自養的山雞野菜
兩層樓廣寬的用餐空間，可容納約400人座位區，就連菜單也一字排開提供多元化的種類菜色。能品嚐得到廚師私房手路菜，不僅有道地傳統的台菜，還融合講究功夫的川菜和上海菜等菜系，令人大飽口福吃盡牛、羊、豬、雞等肉品、和海鮮、湯品、雞湯，以及蛋、豆腐、蔬菜系列與點心等近60種佳餚好味；松竹園更貼心地在菜單上列有熱門排行榜品項，提供點餐時必吃的好選擇。
當中最人氣招牌的即是自家在寬廣養雞場，用玉米天然飼養、並日夜呼吸山上純淨好空氣的放山土雞，簡單烹調的白斬古早雞，肉質結實帶有嚼勁；另一道精選台灣黑豬，在注重火候下，滷製成的古早味滷肉，Q彈香嫩多汁的不油膩，可配上好幾口米飯，十足下飯；不可不嚐的還有來自鄰近居民小農自己種植的高山野菜，一品新鮮採摘的時蔬之清甜旬味，最後配上以自家種的山藥所熬煮的湯，鮮美甘淳地暖意上心頭，再吃份選用大甲芋頭，製成芋泥再用吐司包裹油炸特製的香酥芋頭酥，道道都讓人吮指回味。
店家推薦
松竹園
地址：台北市士林區永公路546號（永公路&菁山路口）
電話：02-2861-6261
營時：週一 ∼ 四11:30 ∼ 20:30、週五11:30 ∼ 21:00、週六日11:00 ∼ 21:00
價位：白斬古早雞(半隻)420元、古早味滷肉450元、高山高麗菜150元、山藥湯260元、香酥芋頭卷(7卷)200元
這篇文章 台北美食｜陽明山上也有必比登推介美食 30年老店饕客必點白斬古早雞 最早出現於 行遍天下旅遊網