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林口長庚兒童心智科梁歆宜醫師解釋，注意力不足過動症（Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder，ADHD）是最常見的兒童神經發展疾患之一，症狀為注意力不足、過動、衝動等症狀。ADHD影響的層面不僅是孩童的學業發展、人際互動，另外也可能會影響家庭親子互動以及人格發展。因此，注意力不足過動症，不僅對於個案自身、家庭、社會都有不同程度的影響。
小哲在小學三年級時，因為常常靜不下來，不時在座位上動來動去影響同學聽課，導致同學與自己上課無法專心；下課時跟同學說話聊天也頻頻打斷他人或插話。老師長期觀察下後，建議父母帶小哲前往兒童心智科就診，經評估後被診斷為注意力不足過動症 (ADHD)，建議藥物治療。
在此之前，小哲除了過動及注意力問題，也常缺乏耐心，容易生氣甚至動手，因此引起同學反感。長期下來被同學孤立，使小哲用更激進的方式企圖引起同學注意，卻卻是被排擠的更加嚴重……
梁歆宜醫師指出，造成ADHD的原因目前雖然沒有定論，但研究發現主要的問題是來自腦部前額葉皮質下迴路的功能異常，造成患者出現不專心、衝動、過動、情緒和動作的控制失調以及組織計畫的能力不佳等問題。
▲林口長庚兒童心智科梁歆宜醫師
疫情封閉在家 過動症狀恐惡化
根據國外研究，在新冠疫情期間，約有四成ADHD的青少年覺得孤獨寂寞，兩成個案覺得無聊、憂鬱、缺乏動機。ADHD的青少年比正常組更晚睡也更晚起來，很容易自成生活作息不正常，並間接影響遠距學習之成效和家庭互動。研究也顯示，ADHD成年人得到COVID-19的風險較高，且因COVID-19的住院率也較高。不過，ADHD個案在疫情期間持續接受藥物治療，得到COVID-19的風險則跟正常組則是相同。
梁歆宜醫師強調，依據醫囑要長期服藥患者在疫情期間仍建議持續服藥，不宜自行停藥或採用非醫事人員指示藥物。
針對ADHD患者 持續用藥是上策
有關ADHD的診斷及是否需要接受藥物治療是需要經由醫療完整評估。除了臨床的評估，及必要的生理心理檢查，也需要向父母、老師搜集孩子在家在學校的各種狀況。
梁歆宜醫師指出ADHD治療以藥物治療為主，輔以親職教育、行為治療或學校輔導教學等多元方式的效果最為顯著。目前國外及臺灣研究均證明，藥物治療是針對ADHD最有效的治療方式，新一代長效藥物結合速效與緩釋的特色，可幫助ADHD個案提升並維持注意力，降低衝動及過動。選擇符合學童需求的藥物，才能避免副作用或療效不彰使得治療中斷。藥物治療不僅改善ADHD的核心症狀，同時也可改善其他相關問題，如：情緒調節困難、人際互動問題、反抗性對立性行為障礙等。父母應與醫生充分討論個案合適的藥物治療並遵行醫囑，再配合親職教育或學校的輔導教學，以降低ADHD症狀對個案的影響，穩定行為與情緒，養成良好生活和學習能力，增進社交技巧和人際關係，並提升個案的自信與自尊。
資料來源：健康醫療網 疫情期間窩居家中 過動兒恐症狀惡化
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