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西非幾內亞政府於8月初確認了一名馬堡病毒病例，該名男性患者在症狀出現的第8天後，於8月2日死亡，目前世衛正在對包含家屬在內的155人密切接觸者進行追蹤調查，協助當地調查疫情源頭，並向當地社區提供相關的防疫措施。
高致命性疾病 嚴重會大出血
根據梅奧醫學中心，馬堡病毒是一種高致命性疾病，其症狀包括頭痛、發燒、肌肉疼痛、吐血和嚴重出血、器官衰竭及死亡等。因為與伊波拉病毒類似，屬絲狀病毒，同樣會引起嚴重的出血熱。由於病毒都生活在動物宿主中，一旦初次傳染，病毒可通過接觸人體的體液或不干淨的物品傳染給人類，並在5至10天內出現流血、肌肉痠痛等症狀。世衛組織補充，馬堡病毒的致死率最高達88%。
馬堡病毒與伊波拉病毒都原產於非洲，幾十年來有零星個案，也曾在安哥拉、剛果、肯亞、南非、烏干達爆發。《衛報》提到，自1967年以來，過去爆發12次馬爾堡病毒主要都發生在非洲南部和東部地區。而此次西非的幾內亞新病例，於8月初首次被發現，距離該國沒有伊波拉病毒感染病例爆發僅有兩個月。
僅有支持性療法 未具療效的藥物可治療
但是目前沒有具療效的藥物來治療馬堡病毒，僅有支持性療法。梅奧醫學中心也提到，如果被診斷患有伊波拉病毒或馬堡病毒的人是接受支持性護理和併發症治療。現行有一種疫苗已被批准用於治療伊波拉病毒，而科學家們正在針對該致命疾病進行疫苗研發。
參考資料：
Deadly Marburg virus discovered for first time in west Africa
Ebola virus and Marburg virus
Marburg virus
資料來源：健康醫療網 西非首次發現 高致命性馬堡病毒
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊