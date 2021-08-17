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醫曝：體力下滑、營養流失是關鍵！
疫情爆發初期，有許多長者染疫後重症案例，指揮中心也特別提醒，有慢性病的中高齡者應多加注意。蔡岡廷醫師指出，中高齡者除了本身有體力、營養、抵抗力逐漸流失的問題，疫情爆發初期也因為感染區域活動族群以長者為多，才造成中高齡者染疫重症比例激增。
蔡岡廷醫師表示，長者面臨身體狀況不佳、營養不均、活動力下降的情形，抵抗力下滑難以避免，因此日常就應該保持均衡飲食、補充人體所需營養素、培養規律的運動習慣，在面對日新月異、各式各樣的病症侵擾時，才可以稍減重症風險、儲備足夠體力對抗病毒。
▲奇美醫院整合醫療中心暨老年醫學科主任蔡岡廷醫師與患者解說應補充的營養素，持續推動疫情期間照護不中斷
營養攝取、運動量不足惡循環
醫師建議中高齡者應養成日常好習慣
除了平時配戴口罩、勤洗手、常噴酒精、量體溫等防疫基本措施，養成日常均衡飲食及維持規律身體活動習慣才是根本之道。蔡岡廷醫師分享，許多中高齡者為了防疫減少出門，但因為數位門檻無法使用外送、導致在家飲食選擇減少；或是減少出門集會活動、大大降低平時出外活動機會，導致體力直線下滑的問題，因此也衍伸長者病患健康狀態惡化的趨勢。
長者健康惡化主因就是營養不均衡與活動量不足。蔡岡廷醫師說，包含熱量、蛋白質、營養素攝取不夠、含糖食物攝取太多，加上運動量減少、宅在家導致心肺功能下降、流失骨質，這些惡性循環就是長者體力每況愈下的主因。建議中高齡者，選擇含優質蛋白質與好的油脂類食物(MCT)，並攝取足夠蔬菜和水果，補充足夠維生素礦物質，協助長者增長肌肉、增加抵抗力。
奇美攜手知名營養補充品牌
居家照護營養包維持疫情居家照護不中斷
疫情變化對於需要定期回診居家照護病患也大受影響，蔡岡廷醫師表示，居家照護患者中有非常多行動不便的長者，需要定期居家探訪診療才能判斷病患在日常習慣、飲食和用藥時是否遵從醫師建議，奇美團隊在疫情期間仍維持兩週一次的探訪頻率，並加強防疫措施。
今年攜手知名營養補充品牌，提供患者居家照護營養包，讓患者在診療之餘也能繼續補充符合營養均衡、含有優質蛋白質的營養素，持續推動疫情期間居家照護不中斷，關心中高齡者、居家照護患者的健康，陪伴民眾一起度過疫情、養成健康生活好習慣。
資料來源：健康醫療網 中高齡染疫重症風險高 醫籲均衡營養、運動提升保護力
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