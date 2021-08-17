高端普遍副作用平均值低 醫：嚴重副作用仍是未知數

AZ、莫德納施打後許多人出現副作用，現在第五輪意願登記已重啟，並新增國內自行研發的「高端疫苗」選項，開放登記後約100萬人表達有意願施打。國內網路討論度最高的醫療節目TVBS《健康2.0》邀來新光醫院副院長洪子仁、中山醫院家醫科醫師陳欣湄，針對三款疫苗進行討論。中山醫院家醫科醫師陳欣湄從普遍副作用分析，高端的平均值雖較低，但還須觀察隨著施打人數增加，是否出現嚴重副作用案例。另外，居家工作期間，許多人出現焦慮、恐慌等WFH (Work From Home，指在家工作 ) 症候群，其中又以女性患者居多，中西醫師黃獻銘解釋，「氣血不足」會導致焦慮、恐慌，提醒35歲以後的熟齡女性要當心身體提前老化！
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2021-08-17 12:00:44
目前民眾施打AZ或莫德納疫苗後產生的普遍副作用，除了疼痛以外，很多人都有疲倦、發燒、畏寒的症狀。相較於AZ跟BNT，這些被稱為「普遍副作用」的反應，莫德納的發生平均值更高。陳欣湄提醒，「莫德納施打第二劑產生普遍副作用的可能更高，要特別留意」。而高端疫苗在近4,000名受試者接種後，並未出現嚴重不良反應，普遍副作用的平均數值低於其他疫苗，成為施打高端疫苗的一大利多。陳欣湄分析數據背後的關鍵因素，指出施打AZ疫苗最被關注的血栓副作用，以及莫德納或BNT疫苗，發現的心肌炎，都是施打人數達十幾萬人次後，才發現猝死案例或血栓問題。高端疫苗統計數字目前僅約幾千人，倘若施打人數到幾十萬人，是否會產生嚴重副作用，還需要一段時間觀察。
疫情期間居家工作，許多人出現焦慮、恐慌等WFH症候群，陳欣湄分享，微解封後，因焦慮導致失眠，自律神經失調，出現心悸、胸悶，以及過敏免疫問題的患者明顯增加。她認為出現這樣的狀況，與民眾對疫情的擔憂、整體經濟環境的焦慮，以及與家人密集相處時間增加有關。黃獻銘也從中醫角度分析，民眾居家期間「動腦多、運動少」，容易導致氣血不足，也可能引發焦慮跟恐慌，尤其是熟齡女性要同時兼顧家庭與工作，焦慮跟失眠的情況就會更為顯著。黃獻銘提醒女性過了35歲更需注重氣血保養，避免進入更年期前提早衰老。像是補氣的四君子湯，補血的四物湯，兩者搭配服用對女性效果更好。他進一步解釋，在氣血下降的狀態中，脾胃消化功能的氣不足，就算喝了四物湯，也很容易因為消化不良無法吸收，「透過氣血雙補才能增加運化氣血的能力」。
長時間居家，運動量大幅降低，為避免體重增加，有些女性會選擇節食，減少肉類跟蛋白質的攝取，導致身體缺乏必需胺基酸，黃獻銘也提醒，一旦肌肉減少，身體的代謝也會跟著下降，進入肥胖的惡性循環。他建議在氣血雙補的同時，可搭配補充雞湯、熬雞精等產品，攝取足夠的必需胺基酸和蛋白質，提供足夠的原料幫助合成氣血，是非常適合熟齡女性的保養方式。了解更多「新冠肺炎」的相關內容，請鎖定TVBS 56頻道《健康2.0》，或訂閱《健康2.0》YT頻道，《健康2.0》也全新推出《健康2.0 APP》，網羅熱門健康議題，各式健康資訊一手掌握。