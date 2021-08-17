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怪獸就在車城海口港！屏東看海美術館 推「春江獸月夜」阿咧特展

怪獸就在車城海口港！屏東看海美術館 推「春江獸月夜」阿咧特展
怪獸就在車城海口港！屏東看海美術館 推「春江獸月夜」阿咧特展

ReadyGo

2021-08-17 14:00:26

屏東落山風之吹風看海地─看海美術館，首展推出「春江獸月夜」，邀請熱愛怪獸的台灣當代藝術家─阿咧，展出其近年怪獸雕塑代表作和水墨新作品數十件，既生動又幽默，並挑戰戶外14公尺高的大型春江怪獸氣球，憾動你的視覺。

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屏東落山風 春江獸美術館展
屏東落山風 春江獸美術館展


全台唯一看海美術館在海口

看海美術館前身是海上藍色公路候船室，當藍色公路不再運營，候船室隨即關閉閒置迄今。臨港灣的候船室，可遠眺小尖山及大武山，位置依山臨水，極具觀景優勢。於是，屏東縣政府在2018年首辦落山風藝術季，並於2020年著手修繕建築物，在外觀上，刻意以藍、白二色代表新舊建築物過往的回憶與未來的故事。



候船室搖身一變，成為看海美術館，很慢活、夠療癒、真的絶美！

以屋頂上的吹風看海廊道為主要特色，得天獨厚的景觀優勢，盡賞屏南半導的山海美景。除了室內展覽外，這裡也是落山風藝術季籌備根據地，以海口地區文化觀光發展及形象構建為使命。

屏東美術館 看海美術館 春江獸月夜
屏東美術館 看海美術館 春江獸月夜


看海美術館首檔展覽與台灣當代藝術家─阿咧合作，以「春江怪獸」為主角，在藝術家的創作想像中，它來自海底，在一個花好月圓之夜背上行囊，浮出海面來到屏東海口，雙手攀附環抱美術館站立，好奇探頭想知道美術館屋頂有什麼，若想見怪獸萌臉，屋頂吹風看海廊道是唯一地方。

屏東美術館 春江獸月夜
屏東美術館 春江獸月夜


館內一樓也同步展出阿咧的立體作品，造型生動富有生命力，在作品中常有潛藏的幽默。二樓展場則以水墨為主，有阿咧以海口港當地特色所創作作品，除了福安宮、海生館等週邊場館外，連洋蔥、鳳梨等屏東農特產都成了阿咧筆下的「生物」。

屏東藝術季 屏東美術館 春江獸月夜
屏東藝術季 屏東美術館 春江獸月夜




阿咧所創作的怪獸帶點科幻，有點動漫、有點幽默、有點遊戲人間，「怪獸與美術館」的嶄新結合，趣味無限，魅力無限漫延，7月27日起海口相見。

春江獸月夜_阿咧特展

◎時間：7/27-9/5，每日上午10點至下午5點半

◎地點：看海美術館 屏東縣車城鄉海口路1-12號

◎每日4場次，參觀採預約制

◎入場請配合戴口罩、量體溫、實聯制、保持社交距離、單一動線觀賞

預約資訊及線上觀展請至「春江獸月夜」展覽官網、屏東縣政府傳播暨國際事務處 臉書粉絲頁查詢。



原文出處 : ReadyGo 怪獸就在車城海口港！屏東看海美術館 推「春江獸月夜」阿咧特展

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