疫情期間變得易怒易吵架？醫指４種人易中招，７招助改善！

我是廣告 請繼續往下閱讀
疫情期間變得易怒易吵架？醫指４種人易中招
黃軒醫師表示，英國研究發現，研究對象在大流行期間，容易因為疫情發生爭執、意見分歧、甚至不再與朋友或親人交談。也有對認識的人，因為防疫行為表現鬆懈而感到生氣，又或者別人對自己的防疫表現感到不滿而生氣，這樣的情況約佔了53%，超過半數，且有22%曾因防疫規範檢舉他人，也約有14%的人曾被檢舉。
其中也發現，在疫情大流行期間有４種人較容易變得不安、易怒、甚至與人發生衝突。例如經常會上網更新疫情資訊者，這類的族群容易在社群媒體上取得有關疫情的資訊，容易對疫情的看法有所不同，進而引起紛爭，甚至不再交談。而危機意識高的族群，將新冠病毒視為國家的危害、傷害到個人，有60%以上的人會因此動怒。另外，因為疫情關係更加焦慮、憂慮的族群，約有63%的人會在討論疫情時感到生氣，認為疫情就是個活生生的壓力，67%說著說著便會動怒。除此之外，受到疫情影響，約有1/4的人預計會遇到財務問題，而因為疫情影響導致失業或減薪、經濟挫敗者，約有61%的人會在討論疫情而被惹火。值得注意的是，隨著年齡不同易怒的情況也會有所不同，研究指出16~34歲（36%）的族群比35~54歲（24%）的族群，更有可能在網路上和不認識的網友因對疫情的看法不同而翻臉。而約有8%左右的人則因為疫情意見分歧，不再與親友討論新冠病毒相關事情。
討論疫情避免爭執，醫教７招建立友善交流！
面對疫情的威脅及壓力，黃軒醫師提出了７點建議，有助避免溝通交流時產生分歧、減少吵架的可能性。
溝通準備：好的溝通準備，溝通並不在於試圖改變對方的行為、也不是比較誰說的正確，可先問問自己這次的交流目的為何，是要糾正某人，讓對方知道犯錯，證明自己是多麼的正確嗎？與親友溝通可以試著不去做爭論中的勝利者，避免兩敗俱傷。
觀察警訊：可觀察自己、了解自己動怒前的早期警告信號，或是觸發因素，甚麼樣的情況下容易起衝突？例如若有嚴重焦慮症、憂鬱症便知道得先治療穩定，又或者在對話時感到沮喪、煩躁、生氣時會感到很熱，這類的情況下表現容易不佳，建議休息為佳。
少說多聽：溝通不是個人的演講，在溝通的時候必須學會傾聽，主動建立友善的溝通環境，一方面也更能做出最佳的回應方式。傾聽永遠比說話更重要，而不是衝鋒陷陣或打斷別人說話。
良好時機：交流時選擇好的時機也很重要，例如家人剛下班回到家，已經度過最糟糕的一天，還要繼續討論疫情？這樣一方情緒本就較為煩躁、疲憊的情況下，對話自然也容易起衝突。
按暫停鍵：在討論疫情相關話題的過程當中，意見不同往往會升級成指責，或者加入情緒進而脫口而出說出無心的話語，要學習適時的按下停止鍵，畢竟這並非本意。
找共通點：交流的當下若發現有非常兩極化的觀點，可從中尋找共通點做討論，不必硬要爭個輸贏。若在其中找不到，就擇日再聊也無妨。
表達感謝：疫情之下的爭論有時源於關心，例如疫苗的討論往往與風險、安全等相關，或許就是出自於擔心受到傷害。建議可以大方的接受對方的感受及關心，取代原本正準備的回擊。記得，家人是家人，不是疫情之下的敵人。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。