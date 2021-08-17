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台大醫院截至七月底的接種者，其中施打AZ 48180(48.3％)、莫德納51544(51.7％)，男性有45357人(45.5％)，女性有54367人(54.5％)，打第一劑有69131人(69.3％)，其中比例最多的則是30至39歲族群佔24.9％。為了進行優質的全民擴大疫苗施打服務，台大醫院每日動員上百位醫護及行政人員，利用七色彩虹動線以及專人引領的粉紅孕婦路線，方便民眾辨識，這期間單日最高施打量高達4056人次。
讓孕婦安心疫苗接種 開設孕婦特別門診
為了提供孕婦安全放心的疫苗接種，台大醫院也開設孕婦特別門診，並且安排婦產部主治醫師坐鎮諮詢，並提供超音波及胎心音檢查，也因此截至七月底已服務6244位準媽媽，其中1767位更完成第二劑。
與校友創作紀念貼紙 舒緩民眾施打疫苗擔憂
此外，台大醫院也提供專業的醫療照護外，也與台大校友謝旻謹醫師的共同創作，在接種站設立打卡點、提供紀念貼紙等活動，也藉此向國際社會表達感謝疫苗的贈送，更重要是能緩解民眾施打疫苗的擔心害怕，營造感恩、溫馨快樂、安全的施打氣氛，透過施打疫苗，才能為自己增添保護力，也能保護家人，共同期待後疫情時代來臨。
資料來源：健康醫療網 營造溫馨安全施打疫苗氛圍 台大醫施打疫苗破10萬人次
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