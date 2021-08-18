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類風濕性關節炎是一種全身自體免疫疾病，鄭添財主任指出，其病因尚未完全清楚，可能與天生基因及後天因素，如抽菸與牙周病或某些感染有關。據統計，台灣約有15至20萬人口罹患類風濕性關節炎，其中以女性的罹患比例較高。類風濕性關節炎以手部關節侵犯為最多，而且以早上睡醒後手指關節僵硬，導致彎曲困難的「晨僵」為典型表現之一，但也可能侵犯其他部位關節，除了關節會紅腫熱痛以外，鄭添財主任近一步指出，類風濕性關節炎不只對多處關節造成影響，也可能對身體其他器官產生多種合併症，如眼睛發炎、肺部纖維化、狹心症、骨質疏鬆症及骨折等等，但也有少數患者的腎臟與皮膚受其影響。
防關節變形 生物相似藥是未來治療趨勢
類風濕性關節炎的治療關鍵，是早期診斷早期治療。鄭添財主任表示，治療上一般會先使用止痛藥物或類固醇，再加上傳統合成的疾病修飾藥物，再依病情的嚴重程度或惡化速度使用生物製劑，目前的生物製劑比較能防止患者骨頭與關節的變形。生物製劑的發展與療效相當好，但由於原廠研發生物製劑成本高、製程上也較困難，加上過去使用都是要符合某些嚴格的條件才能申請健保給付，讓高價位生物製劑使用的普遍性相對較差，目前台灣已有生物製劑相似藥的上市，部分也取得了健保給付，這涵蓋了某些癌症以及類風濕性關節炎的生物相似藥，這可能是未來治療的新趨勢。
鄭添財主任解釋，生物相似藥以嚴謹的製程，在上市前也會透過嚴格的相等性驗證及審查，確認其與原開發藥物的治療相似性。因此生物相似藥的安全性與效用與原廠藥品並無顯著臨床差異，且生物相似藥的藥價大約為原廠藥的七成左右，這應可減低自費患者的負擔，並提升患者自費使用患者的意願。
日常保養與治療雙管齊下 疫情期間更應注意
類風濕性關節炎是因為免疫系統失調所致，鄭添財主任提醒，患者除了遵照醫囑定時使用藥物之外，平常免疫系統的保養應注意四大重點，保持充足睡眠、規律運動、維持適度的營養以及保持好心情，做到以上重點能使病情穩定並得到控制。目前新冠疫情持續，鄭添財主任建議類風濕性關節炎患者都應接種新冠肺炎疫苗，而施打前後應詢問醫師做治療藥物上的調整，若想了解進一步詳情，病友可至風濕病醫學會網頁查詢。鄭添財主任也呼籲民眾，有任何關節症狀，請找風濕專科醫師進行諮詢，早期診斷早期治療。
資料來源：健康醫療網 類風濕性關節炎治療不卡關 生物相似藥降患者負擔
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