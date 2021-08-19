共同富裕強調三次分配　中國有錢人可能要捐更多

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根據新華社，17日舉行的中央財經委員會第10次會議上指出：「在高質量發展中促進共同富裕，正確處理效率和公平的關係，構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排。」
這項會議接著表示：「加大稅收、社保、轉移支付等調節力度並提高精準性，擴大中等收入群體比重，增加低收入群體收入，合理調節高收入，取締非法收入，形成中間大、兩頭小的橄欖型分配結構，促進社會公平正義，促進人的全面發展，使全體人民朝著共同富裕目標扎實邁進。」
多家中國大陸媒體及經濟專家今天都表示，「三次分配」的提出令人關注；此外，未來稅收制度的變革也值得注意。
新京報引述經濟學家厲以寧先前發表過的看法指出，初次分配是透過市場上的各個要素獲得要素報酬；二次分配就是透過稅收、轉移支付再平衡；三次分配就是「透過自願公益捐贈進一步調節」。
2019年，中共19屆四中全會首次提出要「重視發揮第三次分配作用，發展慈善等社會公益事業」。同年底，中共中央黨校主辦的「學習時報」發表文章，闡述此概念。
這篇文章表示，第三次分配就像一隻促進社會公平正義的「溫柔之手」，建立在自願性的基礎上，以募集、自願捐贈和資助等慈善公益方式對社會資源和社會財富進行的分配，是對初次分配和再分配的有益補充，有利於縮小社會差距，實現更合理的收入分配。
「慈善」是第三次分配的關鍵字。
文章還說，政府要在推動慈善事業發展中積極作為，一方面要擴大享受稅收優惠慈善組織的範圍，另一方面，提高企業和個人慈善捐助稅前免稅水準，使企業和個人有更多的財力投入到慈善中。
北京青年報微信公眾號「政知見」今天指出，7月發布的「浙江高質量發展建設共同富裕示範區實施方案（2021-2025）年」便提到，要鼓勵引導高收入群體和企業家向上向善、關愛社會、興辦社會公益實體，參與公益慈善事業，落實公益性捐贈稅收優惠政策等與發展慈善事業相關的制度。
浙江省是當前中國共同富裕的示範區，目標是在2025年，浙江人均生產毛額達到中等已開發經濟體水準、城鄉差距持續縮小，2035年基本實現共同富裕，目標進程比全國目標走快一步。中國的目標則是到2035年「全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展」。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1100818