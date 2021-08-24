房市／桃園鐵路新設桃園醫院站　這商圈受惠

桃園鐵路地下化計畫桃園醫院站預計2030年將設址於桃園永豐路上，首要受惠為龍壽商圈，未來鐵道抗性將去除，目前以龍泉一街、龍泉二街、龍泉六街指名度最高。
財經中心/綜合報導
2021-08-24 18:30:00
桃園鐵路地下化計畫桃園醫院站設址於永豐路上，首要受惠的即為以龍壽街、龍祥街、龍泉一、二街、龍泉六街為主的龍壽商圈，信義房屋桃園龍安店專案經理黃于安表示，桃園鐵路地下化計畫移除鐵軌後，鐵軌兩邊商圈縫合，過去鐵軌周邊的大樓因為火車行經的噪音抗性也移除。
黃于安表示，龍壽商圈這2年來有建商看好未來發展插旗，像是已有2-3棟屋齡1年的新成屋，2棟正在蓋的新建案，超商、超市也進駐新成屋一樓店面，增加生活機能，不僅建商看好未來發展，也吸引自住、置產族群，以離桃園醫院站最近的龍泉一街、龍泉二街、龍泉六街指名度最高。
龍壽商圈中屋齡3年內的住宅大樓單價約23萬，而屋齡10年內的住宅大樓量體也大，商圈內約有1千多戶，單價則是20萬左右，另有部分屋齡20年左右的中古大樓，單價約17萬。
黃于安表示，龍壽商圈近桃園醫院，路程約10分鐘，因此就醫方便又不在醫院第一排，而又有龍山國小學區，因此許多三代同堂的在地族群會選擇在此購屋，另外也有部分雙北客群。