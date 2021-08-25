哪道家常菜吃不膩又好煮？網狂推「這3樣」：配飯超方便

雖然疫情已逐漸趨緩，不過，目前防疫仍處於二級警戒，許多人還是不敢掉以輕心，多會選擇在家自煮，避免到餐廳內用。不過，自煮從事前備料到烹煮再到善後，必須花上一段時間，實在相當耗時，久而久之也會覺得麻煩、心累，因此，近日有網友就請益大家「有什麼吃不膩又好煮的家常菜？」結果全場紛紛激推「這3樣」，直呼「配飯超方便」。

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原PO在PTT八卦板以「

吃不膩又好煮的家常菜？

」為題發文，他表示，自己煮煮久了也是很累，例如：韓式炸雞、蛋包飯這種，煮幾次就累了，她並發文詢問大家「有沒有快煮容易上菜又吃不膩的家常菜，可以天天吃不會累的那種？」

▲許多網友都推薦荷包蛋，認為簡單又好吃，天天吃也不會膩。（示意圖／翻攝pixabay）

問題一出，立刻掀起熱論，網友紛紛回應「絲瓜系列：蛤蜊絲瓜、鹹蛋絲瓜、蒜炒絲瓜」、「蒜泥白肉！」「最近很常做紅燒豆腐，倒真的是滿簡單的」、「煎豆腐、肉末燒豆腐、皮蛋豆腐、味噌湯」、「每次都吃到豬的不同部位，絕對吃不膩」、「蔥爆系列，蔥爆牛肉配飯好吃」、「咖哩，我可以天天吃」、「滷一鍋五花肉」、「豬肉片+洋蔥+蛋+木耳+薄片紅蘿蔔，配醬油炒，好吃又營養，吃不膩」、「小黃瓜炒蛋，簡單方便好吃」、「認真回：嫩薑炒肉，真的好吃又下飯。」

而綜合網友意見，

番茄炒蛋

、

荷包蛋

與

水煮或炒青菜

是最多人點名的，「蔥蛋、炒青菜，家常又好做！」「番茄炒蛋，配飯超方便」、「水煮青菜、蒜炒青菜」、「煎荷包蛋，煎到脆脆的，加胡椒鹽」、「蒜頭多的炒高山高麗菜，每天吃不膩」、「蔬菜重口味可以買蠔油水煮後加蒜頭拌都很好吃」、「荷包蛋沾醬油、荷包蛋灑鹽、荷包蛋不加」、「荷包蛋+鹽，炒高麗菜 ，水煮肉沾醬油。」（編輯：許苡晴）