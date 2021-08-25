自種豆芽菜整片變綠色！媽傻眼「這能吃嗎」 行家解答了
豆芽菜是一道很好料理的蔬菜，可以有許多的烹調方式，由於種植簡單，不少人都會自己種植自己採收。近日有網友在臉書社團分享，自己嘗試種植豆芽菜，想驗收成果時發現整片豆芽菜都變成綠色，讓他十分困惑，貼文也引來網友揭露「1重點」，表示這非常正常。
編輯中心/綜合報導
2021-08-25 11:03:04
這位網友在臉書社團《家常菜》發文「為什麼我種出來的豆芽會這樣？這樣能吃嗎？求解！」只見貼出的照片，原本種植出來的豆芽菜應要黃白黃白的樣子，但原PO整片全部都綠油油，讓人不知道這樣的豆芽菜能不能食用。
網友看到照片後先是點出關鍵，「因為你讓它行光合作用了」、「可以吃啊，我第一次孵也是不懂，給它見光，也是綠綠的，吃起來比較老一點點而已，還是可以吃的，放心啦」、「有見到陽光、孵豆芽是不能見光會光合作用的」、「見光、太慢收成」、「要用濕布蓋著不能見光，豆子也太多了」、「不能見光，電燈也不行，所以葉子是綠的」、「見光了！要放陰涼地方欸！」、「種時要蓋布，不然放陰暗」。
而根據農業兒童網顯示，豆芽菜變綠是因為只要豆芽菜照到陽光，便會行光合作用，過程中會產生檸檬黃素，吃起來也會有苦味，口感不太優，如果民眾要自己種植豆芽菜，應該按照以下步驟「1.先將綠豆洗乾淨，再浸泡、2.一般塑膠盒就能種、3.遮住光，才不會有苦味、4.幫豆芽菜加壓、5.適度淋水，保持濕潤、6.準備收成」。（實習編輯：歐雅如）