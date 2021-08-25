炒水蓮總是黏在一起？內行曝「1關鍵」煮法：爽脆又可口
水蓮富含膳食纖維等優秀營養素，且熱量極低，在熱炒店也常看到它的存在，但其實炒水蓮最忌諱的就是「炒太久」，因為這樣恐怕會整坨黏在一起。近日有網友在臉書社團向網友求助，為何自己炒的水蓮都黏在一起，貼文曝光後，就有內行人揭開烹飪「1關鍵」，就能讓水蓮炒起來跟熱炒店一樣爽脆好吃。
編輯中心/綜合報導
2021-08-25 10:50:49
這位網友在臉書社團《家常菜》貼文表示「想請問大家水蓮都會怎麼料理呢？我第一次炒不要砲我，但我的水蓮全部都黏在一起，想問怎麼樣炒水蓮才能爽脆好吃？」只見照片，一坨水蓮菜就放在碗盆中，看起來湯湯水水不翠綠，全黏在一起，讓人看了食慾不振。
貼文一出後，網友紛紛點出「快炒」這關鍵，也解釋「水蓮很快就熟了、熱鍋放油後加嫩薑絲爆香及放水蓮在加些破布子翻炒一下調味即可起鍋。」、「水蓮你用蒜頭跟肉絲炒可以，但記住不可以久炒，下鍋一下子，就可以起鍋了」、「爆香後調好味道在大火翻炒一下即可這樣就不會炒過頭了」、「加油跟蒜頭煸香或加樹子，加點水調好味道，滾了後下水蓮炒一下就起鍋！」、「炒太久了，水蓮要快炒出鍋」、「秘訣就是速度要快，不要炒到全熟」。
另外也有網友分享水蓮的不同烹調方式，「破布子非常絕配呢！蒜頭爆香然後破布子下去炒一下水蓮丟下去大概來個三分鐘快炒就好了唷！」、「買個去骨雞腿肉切塊(有帶皮) ，先煎肉，炒到肉有熟且上色，接著放蒜末炒一下，再把水蓮放下去，最後灑一點鹽巴跟胡椒」、「我是拌炒鮮香菇，簡單加點油爆香鮮香菇，接著加入蒜末、米酒、鹽跟些許胡椒粉，炒約一分鐘起鍋撒點香油」。（實習編輯：歐雅如）