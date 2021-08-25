海軍168艦隊對抗操演　4艘紀德艦罕見同框秀肌肉

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根據海軍艦隊指揮部臉書粉絲團「中華民國海軍艦隊」指出，海軍168艦隊日前執行戰術對抗操演，依程序、步驟與要領執行，展現訓練成果。根據操演照片，海軍4艘紀德級軍艦罕見同框操演。此外，除了艦隊攻防對抗，也模擬反艦飛彈來襲，由俗稱「方陣快砲」的方陣近迫武器系統接戰，紀德艦上127公釐 MK45艦砲也實施實彈射擊。

紀德級原為1974年伊朗巴勒維王朝向美國訂購軍艦，但是1979年伊朗爆發宗教革命，巴勒維王朝遭推翻，美國因而停止交艦，這4艘紀德艦在1981年便宜賣給美國海軍使用。