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海軍168艦隊對抗操演　4艘紀德艦罕見同框秀肌肉

▲海軍168艦隊進行海上對抗操演，4艘紀德艦罕見同框參與演練。（圖／中華民國海軍艦隊指揮部臉書粉絲團）
▲海軍168艦隊進行海上對抗操演，4艘紀德艦罕見同框參與演練。（圖／中華民國海軍艦隊指揮部臉書粉絲團）

記者呂炯昌／台北報導

2021-08-25 14:21:08｜2021-08-25 14:23:01

國軍年度重大演訓漢光37號實兵操演將於9月13日至16日在全台多處登場，海軍168艦隊近期也進行海上對抗操演，4艘紀德艦罕見同框參與演練，展現出海軍最強軍艦戰力。

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根據海軍艦隊指揮部臉書粉絲團「中華民國海軍艦隊」指出，海軍168艦隊日前執行戰術對抗操演，依程序、步驟與要領執行，展現訓練成果。根據操演照片，海軍4艘紀德級軍艦罕見同框操演。此外，除了艦隊攻防對抗，也模擬反艦飛彈來襲，由俗稱「方陣快砲」的方陣近迫武器系統接戰，紀德艦上127公釐 MK45艦砲也實施實彈射擊。

1996年台海飛彈危機爆發後，國軍深感海軍艦隊防空偵測能力不足，因而向美國提出採購神盾級驅逐艦。不過，美國遲遲不願出售，而是說服台灣採購紀德級驅逐艦。最後國防部以7.3億美金（約243億台幣），採購4艘紀德艦，並於2003年加入海軍服役。紀德級原為1974年伊朗巴勒維王朝向美國訂購軍艦，但是1979年伊朗爆發宗教革命，巴勒維王朝遭推翻，美國因而停止交艦，這4艘紀德艦在1981年便宜賣給美國海軍使用。

由於紀德級返台服役適逢陳水扁政府執政時期，推動本土化運動，因此立法院於2005年決議，爾後艦名必須以台灣的人名或地名為名，捨棄過去以中國歷史名將或省會的命名模式，所以成軍時各艦改為以台灣四大軍港為命名，分別命名為基隆（舷號1801）、蘇澳（舷號1802）、左營（舷號1803）、馬公（舷號1805），並改稱為「基隆級」驅逐艦。

紀德艦配備2具雙聯裝Mk 26雙臂飛彈發射器，艦艏與艦尾各一具，能夠搭載68枚標準二型防空飛彈，搭配艦上雷達，為海軍防空戰力最強艦艇。不過，服役40年的紀德艦面臨電戰系統老舊問題，必須提升反制能力、提升艦艇存活率，因此2019年編列19億9587萬2000元，替4艘紀德級軍艦的AN/SLQ-32電戰系統進行性能提升，預計2023年前完成。

▲海軍紀德艦上127公釐MK45艦砲實彈射擊。（圖／中華民國海軍艦隊指揮部臉書粉絲團）
▲海軍紀德艦上127公釐MK45艦砲實彈射擊。（圖／中華民國海軍艦隊指揮部臉書粉絲團）


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