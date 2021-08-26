將有更致命的COVID-22變種？瑞士學者掀恐慌　急忙澄清

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有關報導刊出後，引起全球網友討論，也引來其他學者批評。英國華威商學院(University of Warwick)病毒學家楊恩(Lawrence Young)認為，結合現有變種病毒形成超級病毒的情況「極不可能」發生，雷迪「COVID-22」的說法是在危言聳聽；美國紐約市立大學(The City University of New York)公衛政策與管理系教授布魯斯‧李(Bruce Lee)也指出，目前流行的變種病毒都是COVID-19家族，就算有新的變種病毒出現，也不會叫COVID-22。
雷迪事後接受英媒《iNEWS》訪問時澄清，自己在瑞士德語報紙《Blick》採訪的內容有些混亂，坦言將可能出現的新變種稱為「COVID-22」，是不準確的，因為由SARS-CoV-2引起的疾病，正確的官方名稱仍叫COVID-19。
雷迪進一步指出，他真正的目的只是想表達，2022年的疫情有可能比今年更糟，特別是年初(1月至3月)，因為包括Delta在內的變種病毒仍在肆虐，全球已施打疫苗的人數也還不足，加上各國陸續放寬限制，將使病毒更容易傳播，因此不排除會有新的變種病毒出現。
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