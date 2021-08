將有更致命的COVID-22變種？瑞士學者掀恐慌　急忙澄清

近日有外媒引述瑞士蘇黎世聯邦理工學院免疫學助理教授雷迪(Sai Reddy)說法,2022年還恐將出現威力更強大的「COVID-22」變種病毒,掀起熱議。當事人事後接受英國媒體訪問時澄清,「COVID-22」的用詞不當,他只是想表達全球還有許多人沒打疫苗,難保不會再出現新的變種病毒,導致明年疫情加劇。

根據《太陽報》、《Blick》等外媒此前的報導,雷迪警告,2022年可能會出現一種新變種病毒,結合了Delta、Beta和Gamma毒株,形成「COVID-22」變種,料將更致命、更容易傳染,為世界帶來巨大風險,呼籲疫苗製造商須增加疫苗產量,並盡快研發出新的疫苗。

有關報導刊出後,引起全球網友討論,也引來其他學者批評。英國華威商學院(University of Warwick)病毒學家楊恩(Lawrence Young)認為,結合現有變種病毒形成超級病毒的情況「極不可能」發生,雷迪「COVID-22」的說法是在危言聳聽;美國紐約市立大學(The City University of New York)公衛政策與管理系教授布魯斯‧李(Bruce Lee)也指出,目前流行的變種病毒都是COVID-19家族,就算有新的變種病毒出現,也不會叫COVID-22。

雷迪事後接受英媒《iNEWS》訪問時澄清,自己在瑞士德語報紙《Blick》採訪的內容有些混亂,坦言將可能出現的新變種稱為「COVID-22」,是不準確的,因為由SARS-CoV-2引起的疾病,正確的官方名稱仍叫COVID-19。

雷迪進一步指出,他真正的目的只是想表達,2022年的疫情有可能比今年更糟,特別是年初(1月至3月),因為包括Delta在內的變種病毒仍在肆虐,全球已施打疫苗的人數也還不足,加上各國陸續放寬限制,將使病毒更容易傳播,因此不排除會有新的變種病毒出現。