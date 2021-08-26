煎餃起鍋時拿起來常破皮？內行人曝「1關鍵」：影響很大
煎餃是許多人會作為早餐的選擇，外型類似鍋貼，但吃的口感卻與鍋貼不同，不過在煎的時候卻要注意火侯及油量，才能煎出美味的煎餃。近日有網友在臉書社團分享在煎餃起鍋時，想拿起來卻破皮的照片，並問要怎麼避免這情況發生，內行人曝「1關鍵」，並且使用不沾鍋鍋子，就能讓煎餃在拿起來時不會破皮，引起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-26 09:57:42
這位網友在臉書社團《家常菜》發文，原PO貼出煎餃起鍋時，想拿起來卻破皮的照片，並向網友求助，要怎麼拿才可以避免。
內行人表示，「油溫」絕對是拿起來不會破皮的關鍵，並解釋「油溫不夠就放水餃，要加和面粉的溫水下去！」、「放油之後等底部有點金黃色的時候加水下去悶」、「鍋熱油熱」、「油太少」、「熱鍋下餃子是關鍵」、「乾鍋下油，油熱把冷凍水餃擺進去排好」、「鍋要熱，薄油」、「油不夠熱」、「加點太白粉和水，開小火及放適量的沙拉油」、「冷鍋放油擺水餃加半碗麵粉水、開中火煎到水乾就可，中間都不要動它」。
有許多網友建議，在煎的時候最好是用「不沾鍋」的鍋子煎，「不沾鍋，餃子冷凍直接煎，我放油、水加麵粉」、「建議你用不沾鍋」、「你需要一個新的不沾鍋」、「不沾鍋超好煎」、「用不沾的平底鍋」、「不沾鍋，小火煎才不會焦掉」，並且搭配適量的油跟好的火侯控制，就能在起鍋時，看到完美的煎餃。（實習編輯：歐雅如）