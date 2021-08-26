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戒菸20多年！男子腰痛難入睡　兇手竟是「肺癌」晚期

▲79歲男子戒菸20多年後，因腰痛發現罹患肺癌。示意圖。 (圖取自Shutterstock)
▲79歲男子戒菸20多年後，因腰痛發現罹患肺癌。示意圖。 (圖取自Shutterstock)

記者劉雅文/台北報導

2021-08-26 10:53:00｜2021-08-26 10:53:39

一名79歲的呂先生，戒菸20多年，2019年因為長期腰痛就醫，竟然在檢查中發現自己有肺癌，甚至醫師發現，他還合併多處遠端轉移，骨頭、肺等地方都出現了癌細胞轉移。

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呂先生回憶當時，自己腰痛半年多，到處求醫也照了X光，但醫師都說骨頭沒問題，一開始僅以為是一般的腰扭傷，或是骨頭不舒服，但不舒服的狀況越來越嚴重，甚至痛到沒辦法下床，就連止痛藥一次吃兩顆，都沒有效果，護理師孫女覺得狀況不正常，將呂先生帶去醫院做腹部超音波，發現有些異常，趕緊前往大醫院做更進一步的檢查，才發現已經罹患肺癌晚期。

肺癌高居國人癌症死因首位已經超過10年，每年有超過9000人死於肺癌，不僅是恐怖的健康殺手，也因為早期症狀輕微容易被忽略，有超過7成的患者發現時已經晚期。新光醫院血液腫瘤科醫師賴泓誌表示，新光跟奎克生技合作成立實驗室，希望幫助病人做動態連續性的監測，讓病人能做治療反應跟抗藥性的及早評估。個案呂先生就透過液態切片，去做追蹤治療。

賴泓誌提到，個案每周以液態切片基因突變檢測進行追蹤，一方面確認療效、一方面監控病情，用藥初期就發現基因突變量減少，且腫瘤明顯消退，後續經過一年的標靶藥物治療後，發現腫瘤有惡化的傾向，追蹤肺癌基因突變量有波動且腫瘤指數也再攀升，因此後續改採用免疫治療，經過兩年後，後續再使用標靶藥物，目前控制良好。

賴泓誌提到，在東方人，肺癌中有EGFR基因突變的比例，可以高達40%到60%，台灣的比例也有高達55%，透過EGFR基因突變檢測，可以即時密集的監測藥物對癌症患者的療效，特別是對晚期患者而言，時間寶貴，及早發現抗藥性或惡化復發現象，就能讓醫師及時因應，做出治療對策的應變。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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