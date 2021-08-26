戒菸20多年！男子腰痛難入睡　兇手竟是「肺癌」晚期

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肺癌高居國人癌症死因首位已經超過10年，每年有超過9000人死於肺癌，不僅是恐怖的健康殺手，也因為早期症狀輕微容易被忽略，有超過7成的患者發現時已經晚期。新光醫院血液腫瘤科醫師賴泓誌表示，新光跟奎克生技合作成立實驗室，希望幫助病人做動態連續性的監測，讓病人能做治療反應跟抗藥性的及早評估。個案呂先生就透過液態切片，去做追蹤治療。
賴泓誌提到，個案每周以液態切片基因突變檢測進行追蹤，一方面確認療效、一方面監控病情，用藥初期就發現基因突變量減少，且腫瘤明顯消退，後續經過一年的標靶藥物治療後，發現腫瘤有惡化的傾向，追蹤肺癌基因突變量有波動且腫瘤指數也再攀升，因此後續改採用免疫治療，經過兩年後，後續再使用標靶藥物，目前控制良好。
賴泓誌提到，在東方人，肺癌中有EGFR基因突變的比例，可以高達40%到60%，台灣的比例也有高達55%，透過EGFR基因突變檢測，可以即時密集的監測藥物對癌症患者的療效，特別是對晚期患者而言，時間寶貴，及早發現抗藥性或惡化復發現象，就能讓醫師及時因應，做出治療對策的應變。
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