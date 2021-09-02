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兩地漂零二十年　一峽之隔的小鎮《一渺流年》何處為家？

▲《一渺流年》描述兩地漂零、鄉愁及與知己情感交纏的故事。（圖／鏡文學提供）
▲《一渺流年》描述兩地漂零、鄉愁及與知己情感交纏的故事。（圖／鏡文學提供）

生活中心/綜合報導

2021-09-02 11:00:00

近年來，網路文學快速發展，各種題材如雨後春筍般催生，從中也可以發現創作者寫下的第一個故事，往往是自己最熟悉的故事，如張婉兒的《一渺流年》描述兩地漂零、鄉愁及與知己情感交纏，帶有半自傳色彩的虛構故事。

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五年前，作者張婉兒思索著該以什麼樣的作品來和學生時代告別時，便自然而然地重新回望了自己的成長歷程。在幼時來到海峽彼岸求學，直到成年時再度折返小島。這十年的兩岸輾轉，有懵懂，有碰撞，有掙扎，有幻滅，當然，也有覺察。

張婉兒試以故事中的人物情感關係來重新定錨原鄉與異鄉，更企圖以小鎮的經年變遷來折射家國。最終這個故事不僅成為了張婉兒的畢業劇本，也有幸收穫了人生中的第一座優良電影劇本獎，進而萌生將它改寫成小說的想法。

▲張婉兒以《一渺流年》獻給隱忍堅強的漂泊心靈，獻給祖父。（圖／鏡文學提供）
▲張婉兒以《一渺流年》獻給隱忍堅強的漂泊心靈，獻給祖父。（圖／鏡文學提供）

在故事的最末，有人選擇離開，有人選擇留下，有人今時今日依舊行在路上。五年後，張婉兒仍然願意引述最伊始完成這個故事時寫下的話「要為二十年寫下註腳是一種虛妄，但箇中悲歡卻絕對真實。曾經的原鄉無可折返， 無關空間位移，無關時間流轉，卻是心在漂泊。心在漂泊，卻也絕對自由」。僅以這個故事，獻給不安躁動的成長歲月，獻給隱忍堅強的漂泊心靈，獻給祖父。
 

原文授權轉載自「鏡文學」文/張婉兒



《一渺流年》於鏡文學官網上刊登，閱讀這邊請>>>https://bit.ly/3CT7JHW
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