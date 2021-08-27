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勇敢做夢！橘子基金會攜手街聲　推獨立音樂系列影片

▲橘子關懷基金會與街聲攜手邀請六組音樂創作者，推出「GoNext 冒險Ｘ音樂」系列影片。（圖／橘子關懷基金會提供）
▲橘子關懷基金會與街聲攜手邀請六組音樂創作者，推出「GoNext 冒險Ｘ音樂」系列影片。（圖／橘子關懷基金會提供）

記者許家禎/台北報導

2021-08-27 17:06:57

疫情改變了人們的生活方式，人人都必須面對改變與衝擊，橘子關懷基金會在此時攜手華人最大原創音樂平台「街聲StreetVoice」，推出「GoNext 冒險Ｘ音樂」系列影片，邀請六組著名獨立音樂創作者，透過音樂和影像，呈現年輕一代追尋目標時的困境與堅持，希望將今年基金會的核心精神「GoNext」傳達給社會，鼓勵新世代勇往直前。

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年輕世代最喜愛的「街聲」於2006年成立，以「夢想的起點」作為對自己以及音樂人的期許，與橘子關懷基金會的「用力作夢、用力做自己」理念不謀而合；疫情時期，雙方聯手「GoNext 冒險Ｘ音樂」系列專題，從8月28日起，由六組追求自我音樂理想的獨立音樂創作者用心製作，連續6週推出6支影片傳遞正能量。

包含今年第32屆金曲獎最佳新人獎入圍的「熱寫生」及「理想混蛋」、來自花蓮年輕人組成的「BMK後山孩子」、2021年樂手巢創作新秀獎「陳翰」、首支單曲觀看數突破367萬的獨立樂團「賀爾蒙少年」、溫暖療癒系男女雙主唱「南西肯恩Neci ken」等。

這六組音樂創作者，擁有各自的音樂夢，也都曾在追尋音樂的路上跌撞、成長，即使疫情阻滯表演的機會，卻未阻斷他們對音樂的熱情，這些年輕的音樂人，仍舊勇敢生活、持續創作，與橘子關懷基金會「突破舒適圈，迎向未知的挑戰，將冒險精神的價值落實於生活中」的理念呼應，更希望雙方透過這次系列影片合作，鼓動新一代，衝破難關，追求自我的夢想。

橘子關懷基金會自2008年創立起，即以「冒險」為核心，與年輕族群並肩前行，乘著勇氣面對困難，勇於突破，更始終也不斷以音樂表達心中的夢與力量，如2019年於Discovery Channel Taiwan播出的「前進南極點」冒險計畫紀錄片中，由「拍謝少年」的「暗流」作為開場；「去你的南極」講座活動邀請多組包括「五五身」、「春艷」、「拍謝少年」、「柯智棠」、「孔雀眼」等獨立音樂樂團表演，用音樂傳達理念，與青年們站在一起，用力做夢、也用力做自己，GoNext！

橘子關懷基金會希望透過「GoNext 冒險Ｘ音樂」的力量，持續冒險精神，勇敢做大夢、永不放棄。

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