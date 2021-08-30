豆腐跟「它」是絕配！蒸10分鐘即出鍋：味道清淡卻很下飯

豆腐是以黃豆為原料做成的豆製品，口感鬆軟滑嫩，深受不少人喜愛。而豆腐的料理方式十分多元，除了乾煎、紅燒、煮湯外，也可以加進火鍋裡當配料，且無論是何種季節，豆腐的價格都相當親民，是許多主婦家常料理的首選食材。近日搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》就指出，豆腐跟「它」是絕配，只要蒸10分鐘即可出鍋，雖然味道很清淡，但卻超下飯！

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《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，麻婆豆腐是一道非常經典的菜餚，深受大眾喜愛，但它要分享一道比麻婆豆腐還要好吃許多的料理，那就是豆腐和

豬絞肉

的搭配！先將豬肉進行一番的炒製，再經過蒸製而成，這樣做出來的豆腐不僅更鮮香嫩滑、清淡營養，也不失為一道上好的下飯菜。

▲搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》分享「榨菜肉末蒸豆腐」的做法，簡單好吃又下飯！（圖／翻攝自搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》）

《小乾倩倩的遊戲的美食》進一步傳授「榨菜肉末蒸豆腐」的做法，備用食材包括：豆腐、豬絞肉、榨菜、香蔥、蠔油、鹽巴、料酒、白糖。而製作步驟也十分簡單，首先，將豆腐用清水沖洗一遍，放在淡鹽水中浸泡一會兒，瀝乾水分後，切成片，並將香蔥清洗乾淨後，去掉根蒂，瀝乾水分，切成碎末，同時將榨菜也切成末。

接著熱油起鍋，將香蔥末爆炒出香味後，放入肉末煸炒至變色，隨後加點料酒、食鹽、蠔油與白糖，翻炒均勻後，將榨菜末下鍋，再度炒勻後即可關火。最後再將先前切好的豆腐片擺放在盤中，肉末直接倒在豆腐上面，蒸鍋添上水，放入盤子，大約蒸7分鐘即可關火，取出後灑上香蔥末就完成了。





此外，《小乾倩倩的遊戲的美食》也提醒，豆腐最好選擇嫩豆腐，這樣蒸出來的口感會更好，豬肉若用手工剁口感也會更佳，至於蔥則要用細細的香蔥，鮮香而不辣，而再煸炒絞肉時要用小火慢炒，這樣才能保證不黏鍋又不糊，白糖若不喜歡則可選擇不放。由於蒸製好後的豆腐會出現汁水，因此最好選擇深一點的盤子。（編輯：許苡晴）



