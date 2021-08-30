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為何牛骨湯燉完腥味重？老饕曝「關鍵步驟」：有做差很多

▲有網友透露，他用牛骨燉的高湯腥味很重，於是問「這樣還有用嗎？」（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友透露，他用牛骨燉的高湯腥味很重，於是問「這樣還有用嗎？」（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-08-30 18:01:10

牛肉的吃法相當多元，除了可以煎、炒以外，牛骨還可以拿來燉湯。不過，就有網友指出，他第一次做牛骨高湯，可是煮出來的湯腥味很重，只好發文求救「這種情況的高湯還有救嗎？」貼文一出，不但引起網友熱議，也釣出老饕指點關鍵步驟。

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原PO在《PTT》表示，他之前買了兩公斤的牛骨，想嘗試做牛骨高湯，而他也分享自己的做法，一開始先切兩顆洋蔥、兩根紅蘿蔔、三根芹菜、幾顆蒜頭，接著跟牛骨放在一起，灑上橄欖油後，再放進烤箱烤45分鐘，等烤完後，把所有材料倒進湯鍋裡。

原PO接著在烤盤上加點番茄泥和水，煮滾後也倒進湯鍋，再放一些香芹、胡椒粒，最後則是加入三公升水，煮滾後小火燉四小時就完成了，可是他卻發現煮出來的湯腥味很重，沮喪地問「這種情況的高湯還有用嗎？是否還有救？ 不知道是不是應該直接全部倒掉？」

▲老饕指出，在剛開始煮牛骨湯時，一定要記得撈浮沫。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝自《unsplash》
▲老饕指出，在剛開始煮牛骨湯時，一定要記得撈浮沫。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝自《unsplash》 ）
貼文曝光後，網友也紛紛建議，「用豆漿布、濾湯布看還有沒有救」、「放一些薑泥試試」、「下次牛骨記得先燙過再煮」、「之前看人家弄牛骨髓，是先泡鹽水把血水引出來後才去燉」、「大骨要先泡水，再燙過」、「可能要用專用的湯鍋吧」。

另外，也有老饕點出關鍵步驟，「煮湯的時候，上面有浮沫要撈乾淨，就是那些在臭」、「浮沫要記得撈，有沒有做差很多」、「浮沫要撈乾淨+1」、「剛開始煮的時候，若還有浮沫也要儘快撈掉」、「浮沫就是牛骨頭滲出來的血水和雜質，所以要撈掉」。（編輯：許智超）

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