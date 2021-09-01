鮮乳比保久乳更營養？專家點破「迷思」：都是100％生乳

近日有網友在PTT女孩板詢問大家「知道保久乳和鮮奶差不多營養嗎？」他表示，「保久乳和鮮奶只差在殺菌溫度的不同，才會產生口感及保存期限的差異，營養成分差不多，和朋友聊天才發現好多人不知道。」貼文一出，隨即引發討論。事實上，美女營養師高敏敏過去就曾在臉書對此議題做出解析，直指「鮮乳&保久乳的來源是一樣的！都是100％生乳」。





我是廣告 請繼續往下閱讀

每次看到保久乳不用冰，是不是心中都會產生一個疑問「為什麼保久乳不用冰？是不是加了防腐劑！？」高敏敏表示「不是不是！」她並帶大家打破迷思，「鮮乳&保久乳的來源是一樣的！都是100%生乳，差在包裝及殺菌的不同，產生保存期限的差異。」





高敏敏進一步指出，保久乳是利用超高溫殺菌+無菌包裝的技術，把生乳中的細菌幾乎殺光，再採用無菌充填包裝！不需要加防腐劑、不用冷藏就可以常溫保存長達6個月。而鮮乳大多採用高溫短時間或超高溫短時間加上沒有無菌包裝並行，無法做到完全無菌狀態，所以鮮乳保存期比較短，也一定要冷藏。





▲高敏敏表示，鮮乳和北久乳的來源是一樣的，兩者皆是100％生乳。（圖／翻攝自高敏敏臉書）

至於鮮奶和保久乳，哪個比較營養呢？高敏敏直說「其實兩種奶營養是差不多的喔！」她並PO出兩者的熱量、蛋白質、乳糖與鈣質等比較表，希望大家別再對保久乳有誤解了，畢竟偶爾出門不方便帶鮮奶，帶瓶保久乳喝，簡單又方便。





此外，高敏敏更透露，自己好喜歡保久乳的特殊乳香，那是殺菌過程產生梅納反應的味道，她也貼心提醒大家，成人每日鈣需求1000mg，推薦早晚各一杯乳製品，剩下的50％可以從優格、起司、豆腐、黑芝麻、小魚乾、菠菜、莧菜等來補充，如此才能養好骨質不疏鬆。（編輯：許苡晴）





《高敏敏 營養師》