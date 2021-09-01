煎荷包蛋一翻就破？內行「1招」滑嫩又下飯：鍋鏟可丟了
雞蛋可以說是我們幾乎每天都會吃到的食物，而其烹飪的方式有非常多種，包括水煮蛋、炒蛋、蒸蛋等等，也有許多人愛吃荷包蛋，把蛋白煎得焦黃，然後蛋黃五分熟再拌飯簡直是一大享受！不過，你是否也有個困擾，就是在煎荷包蛋時，蛋黃一直破裂，導致根本做不出完美的形狀呢？近日，就有網友分享煎荷包蛋的技巧，甚至一次就能煎6顆，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-09-01 10:34:49
一名網友在抖音（Tik Tok）貼出影片表示「這是一手操作完全不用鍋鏟的煎荷包蛋，用這做法蛋超嫩的」只見影片一開始，原PO打了三顆蛋在碗中，接著只要先熱油鍋，接著把雞蛋倒入後，直接將蓋子蓋上並且關火，燜一分鐘，完美的半熟荷包蛋就完成！過程中完全不需要鍋鏟。
貼文一出，網友紛紛回應「立刻給他學起來了！」、「哇！看起來超好吃」、「那個蛋黃戳進飯裡面一定很棒」、「這樣就不怕蛋黃破掉了！好讚」、「試過了，真的不錯吃」、「又學起來了，鍋鏟可以丟了」、「底下應該不會燒焦吧？」
不過，也有內行婆媽提醒「這前提是你的蛋要新鮮喔」、「半熟蛋雞蛋還是挑新鮮的吃才行喔！」原PO也出面回應「可以像影片中把雞蛋打在碗內，先觀察其色澤跟氣味，這樣才不會打下去是臭掉的雞蛋」。（編輯：張嘉哲）