74.9萬起，Nissan Kicks 哈騷全新雙采配色，不加價限量300台上市

Nissan Kicks自上市以來，以高CP值獲得廣大迴響，成為Nissan在台最重要銷售主力車款，為滿足車主對時尚與自我風格的追求，以及提升吸引力，裕隆日產汽車於2021年9月2日推出「Nissan Kicks哈騷版」特別式樣車，以專屬的內外雙色相搭與最新電子後視鏡，加量不加價，限量300台上市！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ×全球戰略車款Nissan Kicks 自2018年上市以來，以年輕動感外觀、質感細膩內在，兼具智能、安全、動能與科技安全防護，以及令人驚艷的油耗表現，贏得廣大消費者的關注與喜愛，同級車無車能出其右，三年多來銷售超過4萬餘台，是同級車的銷售常勝軍，也是Nissan近年來最膾炙人口的代表車款之一(註2)。為感謝消費者的熱愛與肯定，2020年Nissan首度推出限量Kicks嶽騷版，深獲市場好評。問世 28 年首見專屬車型 歐規第五代 Kia Sportage 正式發表龐德電影聯名款 Land Rover Defender V8 Bond Edition 限量 300 輛登場提升駕馭表現 ! Toyota Corolla Cross GR Sport 確認將在 9/13 發表