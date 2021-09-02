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74.9萬起，Nissan Kicks 哈騷全新雙采配色，不加價限量300台上市

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-09-02 19:25:20

Nissan Kicks自上市以來，以高CP值獲得廣大迴響，成為Nissan在台最重要銷售主力車款，為滿足車主對時尚與自我風格的追求，以及提升吸引力，裕隆日產汽車於2021年9月2日推出「Nissan Kicks哈騷版」特別式樣車，以專屬的內外雙色相搭與最新電子後視鏡，加量不加價，限量300台上市！

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全球戰略車款Nissan Kicks 自2018年上市以來，以年輕動感外觀、質感細膩內在，兼具智能、安全、動能與科技安全防護，以及令人驚艷的油耗表現，贏得廣大消費者的關注與喜愛，同級車無車能出其右，三年多來銷售超過4萬餘台，是同級車的銷售常勝軍，也是Nissan近年來最膾炙人口的代表車款之一(註2)。為感謝消費者的熱愛與肯定，2020年Nissan首度推出限量Kicks嶽騷版，深獲市場好評。

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