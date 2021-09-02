台電致力循環創新　連續4年獲亞洲企業社會責任獎

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台電表示，近年在落實能源轉型過程中，積極結合循環經濟策略藍圖，兼顧供電與環保之間平衡，以永續經營發展為目標，榮幸再獲雙獎肯定；除將持續穩定供電，也積極回應國際能源轉型及環保趨勢，盼以自身力量回饋社會。
社會公益發展獎部分，台電指出，近年透過展示空間、教育活動翻轉能源教育，拉近與民眾距離，因而獲獎，例如2019年打造全國首座綠能主題展館電幻1號所，及去年舉辦「島嶼脈動文資特展」。
針對循環經濟領導獎，台電說明，從過往線性經濟思維，轉換為永續發展的循環經濟模式十足重要，因此積極在能源轉型過程納入循環創新，像是2019年首度發布「環境白皮書」，並於2020年研擬「循環經濟策略藍圖」，評估各營運面向的循環潛能。
台電進一步表示，從發電端提升發電效率、發展再生能源及落實政府能源轉型政策，到煤灰、廢水、六氟化硫等資源再利用，台電以永續零廢棄為目標，致力提高能源、資源使用效率，同時發展循環經濟商業模式，如2018年創立的台電文創，便利用電廠發電煤灰打造「人孔蓋造型煤灰杯墊」。
最近更運用全國各地回收近4000片的退役變電箱門板推出「台電熱墊」，除被選為台電今年股東會紀念品，9月將正式於台電文創電商平台開賣，歡迎民眾一同支持循環經濟。
亞洲企業商會自2011年起舉辦「亞洲企業社會責任獎」，範圍涵蓋東南亞、南亞及中東地區，共設有綠色領導獎、健康衛生推廣獎、人力投資獎、社會公益發展獎、企業治理獎、循環經濟領導獎及企業負責任領袖獎等7大獎項，今天舉行2021年度獎項線上頒獎典禮。（編輯：林興盟）1100902