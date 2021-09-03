有Level 2半自動駕駛的小改Kia Stinger GT Line，不僅快、有趣還很聰明

我是廣告 請繼續往下閱讀
Stinger是Kia品牌首款性能轎跑車，雖非品牌最新世代車型，但不可否認Stinger於當時可是讓Kia注入許多科技、配備和讓人驚艷的調校功力，不過在車市環境轉變與消費者觀念，這類GT轎跑車需求是愈來愈少，但要以不到180萬元買到尺碼近4米9轎跑車、255匹馬力與半自動駕駛，確實只有Stinger可選。
小改Stinger並未照大家想像中替外觀進行明顯修改，僅於頭尾燈換更換新燈組，不過還是能帶來些許不同的視覺感受。由於現今消費者普遍重視甚至依賴智慧駕駛系統，所以小改Stinger最大進化就是針對Drive Wise智慧安全輔助系統升級，雖然之前新年式Stinger已有SCC智慧巡航、LKA車道維持輔助、FCA前方主動煞車輔助，但於小改之際新增LFA進階型車道維持輔助，進而補足當初遺憾讓Stinger也有了Level 2半自動駕駛能力。另外FCA前方主動煞車輔助也基於行人增加騎士、車輛及路口偵測功能，及提供Kia最新BVM盲區顯影輔助系統。
小改Stinger GT Line雖已補足達半自動駕駛，但讓人感興趣的仍是引擎蓋底下那具2.0升渦輪引擎與後輪驅動，動力輸出並未隨著小改而做調校，依舊維持255hp/36kgm動力峰值，實際踩踏於一般模式即能給予十足飽滿厚實的能量推送
，此反應表現已符合轎跑車應有水準，當然若進一步將模式轉至Sport，整體的能量輸出力道與變速箱反應等會變得更鮮明積極。
但真正讓Stinger GT Line有趣的是後輪驅動系統，蠢蠢欲動的車尾讓4,830mm車長的Stinger在彎中擁有跟得上車頭節奏的靈活個性，此時將駕駛模式旋鈕轉到Sport+，待跨過一定速度車尾就會掙脫枷鎖讓你得反打方向盤因應。
Stinger在武的方面表現討喜，於文的部分也頗為精彩，座艙格局雖分品牌新世代設計，但出色的飾板材質用料與組裝及如渦輪葉片的空調出風口，建構出出眾的氛圍質感，此外座椅不僅採真皮包覆，更提供適合夏冬季使用的通風加熱功能。另外7吋數位儀表也提供多項資訊辨讀，同時針對手機也具備無線Apple Carplay/Android Auto和無線充電，只不過唯一遺憾就是未配備小改升級的10.25吋中控螢幕及依舊未中文化的介面。
如果你有180萬元預算，堅持要跑車外型房車，又要兼顧使用舒適不能太小的車格與空間，當然安全配備與智慧駕駛輔助和便利功能也不能缺少，另外貪心想要性能與操控樂趣的話，那Kia Stinger GT Line是你唯一選擇。