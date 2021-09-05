骰子牛怎麼煎都沒熟？內行曝「成功撇步」：超嫩又好吃

「骰子牛」是夜市人氣美食之一，深受不少老饕喜愛。不過，若是在家想自製骰子牛，到底要怎麼做才好吃呢？就有一名網友在PTT請益大家「骰子牛要怎麼煮？」對此，許多內行都不藏私地分享「成功撇步」。

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原PO在PTT女孩板表示，自己之前去露營，想說沒煮過牛肉，就買了冷凍的骰子牛，從下午三點放保冷袋放到晚上8點多，照理說應該都解凍完成了，結果煎的成果卻有點慘，成功率大概只有1/3吧！

原PO接著透露慘況，「要嘛中間沒熟咬不動，煎到表面焦焦的又太熟咬不動，害我只能靠洋蔥、玉米荀果腹」，他並發文求解「到底牛肉要怎麼煎啊？我一開始是用大火轉中火，想要弄個五分熟，結果中間是冷的，咬起來像橡皮筋只好吐掉，後來用小火慢煎，弄個八、九分熟，是能吞下去了，但也要咬很久，是骰子牛比較難煮嗎？我看別人說露營要帶牛排，沒煮熟也能吃，怎麼跟我的經驗不太一樣？」

▲「骰子牛」是夜市人氣美食之一，深受不少老饕喜愛。（圖／photo AC）

對此，許多行家紛紛回應「骰子牛是通常比較有咬勁（肉質軟嫩的都整塊賣好價錢了），比較建議用炒的」、「冷凍的話冷藏退一天，要料理前室溫退冰一小時」、「肉的本體也有很大的差別。你先把火開到中大火，等鍋子熱了之後再放牛排，一面煎到有色澤再翻面，

不要一直翻面，等兩面煎到有色澤（就是有肉的顏色後）再起鍋靜置在旁邊一分鐘，讓他的熱度慢慢往中心點

，之後再回鍋煎到有你像外面看到的色澤就可以起鍋」。

另還有網友直指「冷凍的直接煎的話要多一點油，時間也要比較長」、「油脂多的肉塊反而成功率高」、「每一面烤到上色就差不多了啊！骰子牛通常是牛肩」、「煎完要靜置，靜置讓熱往內部導熱」、「退冰不夠啦！室溫冷凍至少放一個晚上」、「看起來像是解凍時間太短，加上使用大火導致外焦內生，建議下次從出遊前一天晚上十點就把肉放進冷藏室解凍」。（編輯：許苡晴）