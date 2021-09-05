烏龍麵驚見「可愛生物」！她興奮狂拍照 結局卻嚇壞男友
日本壽司向來深受不少台灣人喜愛，近年來更有不少知名迴轉壽司品牌進駐台灣，吸引許多民眾前往朝聖。近日，就有網友分享，她和男友去吃迴轉壽司時，意外在蛤犡烏龍麵裡發現一隻可愛的小生物，就在男友看照片時，她的一舉動卻嚇壞對方，貼文一出也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-05 16:51:49
有一位網友「@shimmen」在《Dcard》表示，她和男友去吃迴轉壽司時，點了一碗蛤犡烏龍麵，想不到吃到一半，竟意外在花蛤裡發現一隻可愛的小螃蟹，讓她忍不住直呼「第一次在花蛤裡吃到了豆蟹，也太可愛了吧！」
原PO接著貼出照片，只見這隻小螃蟹雖然已經被煮熟了，但生前迷你的模樣，再加上兩個小黑點眼睛，真的讓人感到十分可愛，而男友也興奮地看著照片說「妳把牠拍得好可愛喔」。怎料，她下一秒就直接把螃蟹吃了，嚇得男友瞬間露出驚恐的表情，「有人會把牠吐出來，然後在吃掉嗎？」
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「你怎麼捨得吃！」、「小螃蟹一臉無辜」、「這螃蟹真的蠻可愛的」、「蟹蟹這麼可愛，你怎麼可以吃蟹蟹」、「我合理懷疑那隻小螃蟹是百變怪」、「長得好像角落生物，那個眼神」、「我之前也吃到這個過」、「豆蟹嗎？好幸運喔！」
但也有不少人好奇「這螃蟹能吃嗎？」對此，原PO在留言區補充「那時我男友怕我吃了不新鮮也有問店員，店員還說是正常的，可以吃」。另外，也有自稱是店員的網友透露，「員工餐也常常吃到，有次連續兩三天都有，可以簽樂透了，還有應該是花蛤喔」。 （編輯：許智超）