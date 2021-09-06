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再不做就來不及！朱立倫示警：氣候變遷務必入憲

▲國民黨前主席朱立倫呼籲氣候變遷入憲。（圖／記者林柏年攝 , 2021.9.1）
▲國民黨前主席朱立倫呼籲氣候變遷入憲。（圖／記者林柏年攝 , 2021.9.1）

記者羅婉庭／台北報導

2021-09-06 09:46:36｜2021-09-06 09:55:56

朱立倫前主席昨（5）日視訊連線於「氣候、空汙、新冠肺炎高峰會」發表談話，提出「氣候變遷一定要入憲」，碳排放議題，不分黨派都要努力。

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此次氣候立法對話論壇，由積極推動反空汙的葉光芃醫師主持，台大公衛學院詹長權教授、台大國發所周桂田教授等學者專家到場與會，討論新冠肺炎、空汙、全球氣候經濟、歐盟碳關稅等議題。

朱立倫指出，歐盟、日本、美國已經在規劃「碳關稅」，台灣2025年還有高達80%的火力發電，這樣下去2030「碳中和」要怎麼達成？2050「碳零排放」怎麼達成？

朱立倫認為，這些目標是不分黨派要來努力的，如果台灣再不行動，不開始為減少碳排放努力，恐怕就來不及了。到時候一定被徵碳稅、被經濟制裁。

朱立倫提到，最近大家討論修憲議題，各黨派應該放下自己的政治利益，將這些重要的議題納入規劃。他說「自己是第一個呼籲氣候變遷一定要入憲的人」，因為如果沒有入憲，就沒有黨派願意真正關心這個議題，也就不會有真正願意負責任的政府！

朱立倫更表示，能源政策不該是朝野拚政治的工具，必須要務實，如果訂定一個不可能達成的能源目標，就是在害台灣。朱立倫提出，「現在到2025年至少50%甚至80%都是石化能源，碳排放如何符合未來的標準？」

朱立倫認為，我們重視環境、重視台灣、重視地球，能源政策要務實，應該不分朝野為台灣著想。「雖然我們是在野黨，但也要做負責的準執政黨，」因此自己也將籌備邀請國內外的專家、學者、企業家一起來討論，將氣候變遷議題納入「藍軍大智庫」與未來的「影子內閣」，一起來推動解決這個問題，保護我們生活的家園。

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