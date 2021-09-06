二級警戒維持至9／20　山屋、國家公園有條件鬆綁

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再來是入園核准者，應量測全隊人員入園及離園時的體溫，並透過紙本投遞或線上方式回報給國家公園管理處；第三是遊客應全程佩戴口罩、維持社交距離、自備防護清消用品；第四是入住地處偏遠且無常駐管理人員山屋的遊客，應自備防護清消用品且除了同住家人以外，營地帳篷以1人1帳為原則。
最後兩項則分別是山屋內用餐應分時分流、營地用餐應在戶外通風處維持社交距離下分散用餐，或在各自帳內用餐以及提醒山友，若山屋有確診者足跡，將啟動緊急應變措施，辦理環境清消後再開放；地處偏遠且無常駐管理人員的山屋，將封閉14天或完成環境清消後再行開放。
而位在台南市四草與七股的兩處遊客中心的台江國家公園管理處，考量維持適當防疫社交距離，持續於室內場所進行總量管制，台江國家公園遊客中心上限分別為80人，六孔遊客中心為20人。遊客中心採單一出入口，入館遊客須量測體溫、配合場所實聯制、全程佩帶口罩，維持1.5公尺以上社交距離，視聽室觀賞影片則採梅花座；戶外遊憩據點部分，停車場格數維持一律減為原數量80%，並視現場狀況及服務品質適時彈性調整。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。