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二級警戒維持至9／20　山屋、國家公園有條件鬆綁

▲。圖為雪霸國家公園雪山圈谷。（圖／內政部營建署提供）
▲。圖為雪霸國家公園雪山圈谷。（圖／內政部營建署提供）

記者林莞茜／綜合報導

2021-09-06 19:42:37

指揮中心今（6）日宣布將延長二級警戒至9月20日，不過部分措施將有條件鬆綁，內政部營建署表示，明日起國家公園停車場容留量將由原本的50％調整至80％、山屋則在10日開放，但住宿量會降載到原數量的1/3。營建署也同步表示，台江國家公園管理處室內及戶外遊憩據點維持適度開放，並進行總量管制。

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針對國家公園、登山等適度休閒活動，營建署指出，山友在進入國家公園登山應遵守7項防疫管制規定，若有申請入園核准者，但凡為「居家隔離、居家檢疫及自主健康管理」的人員，應取消或暫緩申請入園；入園隊伍成員若有發燒、呼吸道不適或嚴重咳嗽者等症狀，應自行取消入園。

再來是入園核准者，應量測全隊人員入園及離園時的體溫，並透過紙本投遞或線上方式回報給國家公園管理處；第三是遊客應全程佩戴口罩、維持社交距離、自備防護清消用品；第四是入住地處偏遠且無常駐管理人員山屋的遊客，應自備防護清消用品且除了同住家人以外，營地帳篷以1人1帳為原則。

最後兩項則分別是山屋內用餐應分時分流、營地用餐應在戶外通風處維持社交距離下分散用餐，或在各自帳內用餐以及提醒山友，若山屋有確診者足跡，將啟動緊急應變措施，辦理環境清消後再開放；地處偏遠且無常駐管理人員的山屋，將封閉14天或完成環境清消後再行開放。

而位在台南市四草與七股的兩處遊客中心的台江國家公園管理處，考量維持適當防疫社交距離，持續於室內場所進行總量管制，台江國家公園遊客中心上限分別為80人，六孔遊客中心為20人。遊客中心採單一出入口，入館遊客須量測體溫、配合場所實聯制、全程佩帶口罩，維持1.5公尺以上社交距離，視聽室觀賞影片則採梅花座；戶外遊憩據點部分，停車場格數維持一律減為原數量80%，並視現場狀況及服務品質適時彈性調整。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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