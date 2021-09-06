味噌湯總太清淡！大廚「一招」湯頭更濃厚：日本人偷教的
味噌湯是一道極具日本傳統飲食特色的國民美食，後來傳入台灣後被開發出新的料理做法，成為不少家庭餐桌上常見的湯品。不過，就有一名網友表示，自己嘗試煮味噌湯，但湯頭都十分淡，讓他納悶「有沒有秘訣阿？」對此，就引來老饕分享1招，大讚「味道完全不一樣！」
編輯中心/綜合報導
2021-09-06 22:53:17
原PO於PTT上發文，表示雖然自身廚藝並不好，但疫情爆發後為了省錢開始選擇自己下廚，其中他也曾嘗試煮味噌湯，「阿比例就是抓不對，我媽跟我說挖一坨丟下去又是了，阿喝起來很清淡捏！很養生捏！」
他坦言，想做出像日本人早餐所喝的味噌湯，「八卦哥姐你們到底都怎麼煮的？有沒有秘訣阿？我還加洋蔥跟紫菜（買錯了買成紫菜呵呵）看起來跟我的嘔吐物一樣」。
問題一曝光，就引來不少人留言，「味噌不耐煮，最後起鍋前再下」、「建議用紅、白味噌找出自己喜歡的比例，味噌最後調進湯裡，不要滾太久」、「買貴一點的味噌，味道差很多」、「我都加點糖，甜甜的好喝」。
其中最多人提及「高湯」是重點，直言「用柴魚高湯煮，味噌不用多就很好喝」、「日本人教我湯底要用高湯，味道完全不一樣」、「日式都太死鹹，放很少的話要本體是高湯」、「認真，要用高湯」、「推柴魚、昆布，這兩個是日本湯底基本要素」。（編輯：陳雅雲）