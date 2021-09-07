旅客出遊選自駕　8月租車預訂數飆升7倍

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KLOOK表示，車型方面，以省油空間大的中小型轎車，包括HONDA FIT、TOYOTA VIOS、TOYOTA ALTIS、NISSAN LIVINA，或是和NISSAN KICKS同級的小型跨界休旅車最受旅客歡迎。
KLOOK數據指出，7、8月整體平均租車天數為2.8天，進一步分析同行旅客的類型，其中有38%是與家人出遊，位居第一名；和三五好友或另一半出遊則分別位居2、3名，各佔27%和26%。
數據也顯示，有超過5成的用戶是2至3名旅客一同租車出遊，3成5則是4到5人，獨自或6人以上駕車出遊的比例僅佔1成。KLOOK指出，顯示疫情逐漸回穩加上8月暑假檔期，許多家長選擇在此時安排一趟2至3天的國內小旅行，帶家中悶壞的小朋友自駕出遊去。
先搭乘大眾運輸到當地租車的旅遊模式也受到旅客好評，KLOOK說，分析前10名熱搜的取還車地點，可以發現皆集中在車站或機場等交通樞紐周邊，其中有一半熱搜取還車地點圍繞在火車站附近，包括台東或花蓮火車站，其次則為高鐵或多鐵共構的區域，例如高雄左營高鐵站、台中烏日高鐵站以及台北車站等。
KLOOK表示，顯示即使在疫情下，旅客仍會選擇使用「交通接駁」的方式完成跨城市移動，到了目的地當地再換乘租車，也因此高鐵國旅聯票搭配租車方案廣受旅客歡迎，8月份銷售順勢成長4到5倍。（編輯：管中維）1100907