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旅客出遊選自駕　8月租車預訂數飆升7倍

▲旅客出遊選自駕　8月租車預訂數飆升7倍。（圖／NOWnews資料照）
▲旅客出遊選自駕　8月租車預訂數飆升7倍。（圖／NOWnews資料照）

中央社

2021-09-07 18:26:20

（中央社記者余曉涵台北7日電）暑假期間不少旅客計劃出遊，根據旅遊業者統計，8月租車預訂數較7月成長7倍，顯示自駕出遊意願與比例大幅提升。

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COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情日前趨緩，不少旅客安排出遊行程，旅遊業者KLOOK今天發出新聞稿表示，租車預訂數持續攀升，8月較上個月增加7倍以上，是整個8月成長幅度最高的商品類型之一，顯示在警戒降級後，自駕出遊意願與比例大幅提升，其中又以小家庭自駕出遊為主要客群，除了北高都會區外，花東和離島也成為租車熱門地區。

KLOOK表示，車型方面，以省油空間大的中小型轎車，包括HONDA FIT、TOYOTA VIOS、TOYOTA ALTIS、NISSAN LIVINA，或是和NISSAN KICKS同級的小型跨界休旅車最受旅客歡迎。

KLOOK數據指出，7、8月整體平均租車天數為2.8天，進一步分析同行旅客的類型，其中有38%是與家人出遊，位居第一名；和三五好友或另一半出遊則分別位居2、3名，各佔27%和26%。

數據也顯示，有超過5成的用戶是2至3名旅客一同租車出遊，3成5則是4到5人，獨自或6人以上駕車出遊的比例僅佔1成。KLOOK指出，顯示疫情逐漸回穩加上8月暑假檔期，許多家長選擇在此時安排一趟2至3天的國內小旅行，帶家中悶壞的小朋友自駕出遊去。

先搭乘大眾運輸到當地租車的旅遊模式也受到旅客好評，KLOOK說，分析前10名熱搜的取還車地點，可以發現皆集中在車站或機場等交通樞紐周邊，其中有一半熱搜取還車地點圍繞在火車站附近，包括台東或花蓮火車站，其次則為高鐵或多鐵共構的區域，例如高雄左營高鐵站、台中烏日高鐵站以及台北車站等。

KLOOK表示，顯示即使在疫情下，旅客仍會選擇使用「交通接駁」的方式完成跨城市移動，到了目的地當地再換乘租車，也因此高鐵國旅聯票搭配租車方案廣受旅客歡迎，8月份銷售順勢成長4到5倍。（編輯：管中維）1100907

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