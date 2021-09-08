變身智慧房東！IOT租屋管理更輕鬆

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與傳統租屋市場不同的是，來客資產建置套房雲端管理門禁系統與雲端電表系統結合IOT物聯網技術，讓房東可以線上進行房屋的管理，線上發配鑰匙給房客、線上了解電表數據，省去抄電表的功夫，提供房東更有效率的房屋管理模式，並運用租屋資訊的大數據資料庫，篩選具有行為不良紀錄的租客，大幅降低房東出租的風險，未來也將持續在租屋市場開發更加便捷的智能住宅，創造房東與房客優質的媒合平台，活絡租屋市場。
來客資產創辦人-王志桓原任職於地方政府消防局，因有閒置住宅，故將其出租，成為房東後有感於租屋市場糾紛頻傳，為了改善租屋糾紛問題，辭去許多人心目中鐵飯碗的工作，成立來客資產公司，憑藉曾於消防局任職10年，熟悉消防設備、逃生動線探勘以及空間規劃，針對房東的老舊資產需求進行評估及分析建議，目前已幫助超過一百家的老舊建築房屋翻新。此外，憑藉對資產活化的經驗並結合最新IOT技術，有別於傳統租屋市場，打造出自己的專屬品牌。
創辦人王志桓表示：儘管在專業領域擁有豐富經驗，來客資產在創業初期對於公司的管理近乎一竅不通，公司的財務、行銷、會計及管理存在許多問題，在安東基地創業資源的幫助下，安排在該領域的頂尖專業業師與來客資產進行創業的輔導，目前公司營運已逐步上軌道。
桃園市政府青年事務局顏蔚慈表示：在新創團隊致力於專業領域發展、重視創新研發與自我突破的同時，桃園市政府將持續扮演協助的角色，提供輔導與媒合源，幫助團隊敏銳掌握市場機會。