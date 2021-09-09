美研究：康復者打2劑mRNA 有望獲超強抗體、防多種病毒
新冠疫情持續，Delta等變種毒株不斷出現，讓各國防疫壓力更加沉重。不過近日有美國的研究團隊發現，確診過新冠肺炎又康復的患者，若再接種2劑mRNA疫苗，有機會大大提升免疫能力，足以抵抗包含Delta在內的多種病毒，雖然受試人數規模不大，但也為抗疫再添一絲曙光。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-09-09 07:58:00
綜合《紐約郵報》等外媒報導，美國洛克菲勒大學(Rockefeller University)病毒學家哈齊約安努(Theodora Hatziioannou)，與其他專家合作，針對14名染疫康復後並接種疫苗的患者進行研究，將數據與單純接種疫苗，或單純自然免疫的患者進行比較，發現新冠康復者完成接種2劑輝瑞疫苗(Pfizer/BNT)或莫德納(Moderna)疫苗後，有機會得到超強免疫力，有免疫學家稱該抗體為「超人抗體」(superhuman immunity)，或是「混合抗體」(hybrid immunity)。
研究內容提到，過程中發現的抗體，可以中和6種世衛列為憂慮的變種病毒，包括Delta；也能中和數種與新冠相關的病毒，包括20年前的SARS-CoV-1原始病毒，以及在蝙蝠和穿山甲身上發現的冠狀病毒。
哈齊約安努表示，研究同時顯示，mRNA疫苗功效強大，已經具自然免疫力的人若是再接種疫苗，則可增強免疫系統對病毒的記憶，在病毒入侵時，及時通知免疫系統投入更多的資源防禦。
哈齊約安努也坦承，研究涉及樣本還不夠多，未能確定每個染疫康復後又完整接種疫苗的人，都能獲得相同的免疫反應，但至少就本次研究來看，他在每個案例身上都觀察到同樣的結果，未來希望能多多利用這項發現，開發出更有效的疫苗，對抗新冠病毒和其他疾病。
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