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少年得「痔」怕痛拒手術　醫：多模式止痛方式，有效控制術後疼痛

少年得「痔」怕痛拒手術　醫：多模式止痛方式，有效控制術後疼痛
少年得「痔」怕痛拒手術　醫：多模式止痛方式，有效控制術後疼痛

健康醫療網

2021-09-10 10:01:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】27歲小凱（化名）目前在百大企業擔任資安工程師，由於每日公務繁雜，加班或熬夜幾乎是工作常態，長久的工作時數讓小凱苦不堪言，因為只要久坐如廁後就會感覺肛門卡卡壓迫疼痛，甚至排便後開始出現流血與分泌物，由於擔心是大腸病變，便趕緊前往醫院檢查，經醫師評估後發現，原來是長期久坐導致肛門長痔瘡，鬆了一口氣的小凱在醫師建議下考慮接受痔瘡手術治療，但即使醫師說明手術流程安全疼痛度低，但怕痛的小凱擔心術後傷口疼痛影響工作，遲遲無法下定決定接受手術。

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疼痛也可以被管理　多模式止痛夯

一開始非常抗拒開刀的小凱，最後受不了痔瘡帶來的疼痛與坐立難安，毅然決然決定手術，在外科醫生與麻醉醫師的詳細解說下，才知道原來現今，疼痛也可以被有效地控制管理。國泰綜合醫院麻醉科主任汪志雄醫師表示，目前各大醫院皆有提供手術後疼痛服務，不論是全身性或區域性止痛，口服或針劑止痛藥，靜脈式病人自控式止痛，神經阻斷術或硬脊膜外腔靜脈式自控止痛方式等等，病患可依自我期許之術後狀況，與醫師諮詢討論，醫師也會依照病患的身體狀況與手術規格，給予最佳的術後止痛建議。

多模式止痛減低患者術後疼痛

汪志雄醫師說明，傳統的術後止痛是當患者感到疼痛時，會先跟護理人員反映請他們來施打止痛針，但通常護理人員工作繁忙，因此一般的等待時間約需半小時，對於正在疼痛的患者來說，是相當地煎熬。其實任何手術都應該要做術後止痛，因為開刀後麻醉一退，就會感到越來越痛，若患者出院後回家休息，只靠普拿疼及非類固醇抗發炎藥物是不夠的，部分病患還是會因為術後疼痛而去急診求助。近年來術後疼痛管理意識抬頭，如對術後品質較為要求的病患，也會同步建議搭配七天型長效止痛針劑，即使病患術後出院，依舊可維持患者有效的止痛，如此不但維持舒適的術後品質，也可減少因持續的術後的疼痛，而造成之慢性疼痛，那就麻煩了。

勿因疼痛而拒絕開刀　應積極與醫師討論

汪志雄醫師提醒，雖然目前止痛方式多元，但是每一種止痛方式還是需要依照病患的病史、病情與身體狀況、術後疼痛種類、開刀類型、 術後復健與自我期許等需求來調整設計、呼籲民眾千萬不要因為害怕疼痛，而延誤了疾病治療的時間，應積極就醫，並於術前麻醉諮詢時，與麻醉專科醫師討論最適合自己的多模式止痛方式，才能擺脫不愉快的手術醫療經驗。



資料來源：健康醫療網 少年得「痔」怕痛拒手術　醫：多模式止痛方式，有效控制術後疼痛

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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