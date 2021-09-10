我是廣告 請繼續往下閱讀
一開始非常抗拒開刀的小凱，最後受不了痔瘡帶來的疼痛與坐立難安，毅然決然決定手術，在外科醫生與麻醉醫師的詳細解說下，才知道原來現今，疼痛也可以被有效地控制管理。國泰綜合醫院麻醉科主任汪志雄醫師表示，目前各大醫院皆有提供手術後疼痛服務，不論是全身性或區域性止痛，口服或針劑止痛藥，靜脈式病人自控式止痛，神經阻斷術或硬脊膜外腔靜脈式自控止痛方式等等，病患可依自我期許之術後狀況，與醫師諮詢討論，醫師也會依照病患的身體狀況與手術規格，給予最佳的術後止痛建議。
多模式止痛減低患者術後疼痛
汪志雄醫師說明，傳統的術後止痛是當患者感到疼痛時，會先跟護理人員反映請他們來施打止痛針，但通常護理人員工作繁忙，因此一般的等待時間約需半小時，對於正在疼痛的患者來說，是相當地煎熬。其實任何手術都應該要做術後止痛，因為開刀後麻醉一退，就會感到越來越痛，若患者出院後回家休息，只靠普拿疼及非類固醇抗發炎藥物是不夠的，部分病患還是會因為術後疼痛而去急診求助。近年來術後疼痛管理意識抬頭，如對術後品質較為要求的病患，也會同步建議搭配七天型長效止痛針劑，即使病患術後出院，依舊可維持患者有效的止痛，如此不但維持舒適的術後品質，也可減少因持續的術後的疼痛，而造成之慢性疼痛，那就麻煩了。
勿因疼痛而拒絕開刀 應積極與醫師討論
汪志雄醫師提醒，雖然目前止痛方式多元，但是每一種止痛方式還是需要依照病患的病史、病情與身體狀況、術後疼痛種類、開刀類型、 術後復健與自我期許等需求來調整設計、呼籲民眾千萬不要因為害怕疼痛，而延誤了疾病治療的時間，應積極就醫，並於術前麻醉諮詢時，與麻醉專科醫師討論最適合自己的多模式止痛方式，才能擺脫不愉快的手術醫療經驗。
資料來源：健康醫療網 少年得「痔」怕痛拒手術 醫：多模式止痛方式，有效控制術後疼痛
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊