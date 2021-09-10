護眼觀念從小建立 北市衛生局「創意護眼繪畫徵稿」活動起跑
【健康醫療網／記者林怡亭報導】依據衛生福利部國民健康署統計，臺灣學童發生近視的3大高峰期為幼兒園大班升小一、小一升小二以及小六升國一，幼兒園大班兒童每10位就有1位近視、小學一年級學童每10位就有2位近視，國中三年級學生比例更高達每10位將近有9位近視。臺北市政府衛生局及教育局呼籲家長，在全民拚防疫的非常時期，線上學習頻率提高，請化危機為轉機，持續協助孩子建立正確的護眼習慣，即日起特別舉辦「繪出EYE的創意 崛起新視力」視力保健繪畫徵選活動，誠摯邀請家長與孩子一起討論護眼方法，透過活動的參與培養孩子帶著走的護眼技能，活動自即日起至110年10月15日(星期五)止，歡迎臺北市幼兒園及國小學童踴躍參加！
健康醫療網
2021-09-10 11:01:00
此次活動有別往年僅以國小學童為主要參加對象之模式，今（110）年特別增加幼兒園組，以臺北市衛生局「護眼糾察隊」動物夥伴為主視覺，設計護眼密碼853240著色稿，家長可從活動網站（kideyecare.com）自行下載列印，孩子可運用天馬行空的想像，進行繪圖及著色；國小組部分，則請學童以「自己」為畫作主角，將所知、所學的護眼知識及方法，透過繪畫創作分享，作品可透過校方統一於截止日前送件，或自行繳件至「繪出EYE的創意 崛起新視力 畫作徵選活動小組」（地址：105臺北市敦化北路102號11樓，親送或郵寄均可，郵寄以郵戳為憑）。
為鼓勵孩子踴躍報名參加，國小組及幼兒園組前100名完成報名者，可獲得實用宣導品1份，活動將邀請公共衛生、視力保健及藝術美術領域學者進行評審，總獎額計69名，此次活動總獎金高達新臺幣14萬元，活動評審結果預定於110年11月3日(星期三)公告，得獎作品有機會刊登於活動網站及展覽中，歡迎臺北市國小學童、幼兒園家長及小朋友一起來大展身手，與臺北市政府一起繪出EYE的創意，做自己的護眼小天使！完整報名簡章請上臺北市衛生局網站（https:// https://reurl.cc/ZGY5E3）查詢。
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